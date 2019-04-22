Как называть тех, кто воюет против Украины на Донбассе: у Зеленского обнародовали инициативу

В команде кандидата в президенты Владимира Зеленского считают, что следует на законодательном уровне определить, как называть боевиков на Донбассе.

Во время дебатов на НСК "Олимпийский" с действующим украинским президентом Петром Порошенко шоумен Владимир Зеленский назвал "повстанцами" вооруженные группировки пророссийских наемников на оккупированной части Донбасса. В итоге это спровоцировали сильную реакцию возмущения как среди украинской верхушки, так и среди населения.

Читайте также: Зеленскому – 41: какими заявлениями отмечался политик и лидер "Квартала 95"

Пане Зеленський, повстанців у нас немає. У нас є агресія РФ. Нам потрібен потужний і сильний Верховний Головнокомандувач, нам потрібен проукраїнський Президент, який здатен захистити Україну. І нам потрібна компетентна людина, яка не дозволить робити такі помилки.Мене це обурило! — Петро Порошенко (@poroshenko) April 19, 2019

«У нас «повстанців» немає. У нас є російська агресія» – нагадування Президента України – Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України. Збройні Сили України про це не забудуть і не пробачать. Ніколи!!! pic.twitter.com/3TMahAY3TY — Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) April 19, 2019

Впоследствии Зеленский объяснил, что употребил это слово, поскольку так было написано на сайте президента.

"Это подразумевается "бунтари", парни и девушки. Так было написано на сайте президента. "Бунтари", которые против Украины", – отметил он.

Кроме того, в штабе новоиспеченного политика, выступили за определение на законодательном уровне терминологии в отношении боевиков на Донбассе.

К сожалению, когда на сайте действующего главы государства мы видим формулировку "повстанцы" по меньшей мере в трех случаях, то наверное, это имеет право на существование. Я считаю иначе, если вы позволите высказать свое мнение. Я все же считаю, что это боевики, которые воюют за такие называемые "ЛНР/ДНР",

– подчеркнул спикер команды Зеленского Дмитрий Разумков.

Читайте также: Зеленский рассказал, как планирует прекратить огонь на Донбассе

Также он ранее отмечал, что Зеленский не обнародовал свои мысли, а передавал слова украинцев, которые "видимо, использовали риторику пока еще действующего президента".

Какова сейчас ситуация на Донбассе? В течение суток 20 апреля пророссийские оккупанты на Донбассе 10 раз открывали огонь по украинским позициям, 4 из них – из запрещенного минскими договоренностями вооружения. К счастью, украинские защитники не пострадали, а вот враг понес значительные потери.





Оккупированные территории на Донбассе