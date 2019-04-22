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      Как называть тех, кто воюет против Украины на Донбассе: у Зеленского обнародовали инициативу

      69 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Фото из открытых источников

      В команде кандидата в президенты Владимира Зеленского считают, что следует на законодательном уровне определить, как называть боевиков на Донбассе.

      Во время дебатов на НСК "Олимпийский" с действующим украинским президентом Петром Порошенко шоумен Владимир Зеленский назвал "повстанцами" вооруженные группировки пророссийских наемников на оккупированной части Донбасса. В итоге это спровоцировали сильную реакцию возмущения как среди украинской верхушки, так и среди населения.

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      Впоследствии Зеленский объяснил, что употребил это слово, поскольку так было написано на сайте президента.

      "Это подразумевается "бунтари", парни и девушки. Так было написано на сайте президента. "Бунтари", которые против Украины", – отметил он.

      Кроме того, в штабе новоиспеченного политика, выступили за определение на законодательном уровне терминологии в отношении боевиков на Донбассе.

      К сожалению, когда на сайте действующего главы государства мы видим формулировку "повстанцы" по меньшей мере в трех случаях, то наверное, это имеет право на существование. Я считаю иначе, если вы позволите высказать свое мнение. Я все же считаю, что это боевики, которые воюют за такие называемые "ЛНР/ДНР",
      – подчеркнул спикер команды Зеленского Дмитрий Разумков.

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      Также он ранее отмечал, что Зеленский не обнародовал свои мысли, а передавал слова украинцев, которые "видимо, использовали риторику пока еще действующего президента".

      Какова сейчас ситуация на Донбассе? В течение суток 20 апреля пророссийские оккупанты на Донбассе 10 раз открывали огонь по украинским позициям, 4 из них – из запрещенного минскими договоренностями вооружения. К счастью, украинские защитники не пострадали, а вот враг понес значительные потери.

      Окуповані території, Донбас, ополченці, повстанці
      Оккупированные территории на Донбассе

      ЧТО ЕЩЕ СЕГОДНЯ ПРОИСХОДИТ НА ДОНБАССЕ:
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      Теги: Законодательство Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Война на Донбассе Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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