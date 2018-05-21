Как не дать умереть украинскому кино: эксклюзивное интервью с героем фильма "Донбасс"

Фильм "Донбасс" украинского режиссера Сергея Лозницы получил награду за лучшую режиссуру в конкурсе "Особый взгляд" на Каннском кинофестивале. В эксклюзивном интервью для сайта "24" герой фильма – украинский актер, режиссер и сценарист Георгий Делиев рассказал о съемках фильма и новых способах не дать умереть украинскому кинематографу.

Премьера фильма "Донбасс" украинского режиссера Сергея Лозницы состоялась в Каннах 9 мая в рамках программы "Особый взгляд". Фильм создан в копродукции Германии, Нидерландов, Франции и Украины при поддержке Госкино.

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В документальной ленте речь идет о ситуации на востоке Украины. Поэтому не удивительно, что российские медиа реагируют на фильм "Донбасс" сдержанно, а украинские – возвышенно. Журналистам "24" удалось пообщаться с непосредственным участником презентации фильма на Каннском кинофестивале. Про уже нашумевшую картину и новые способы не дать умереть украинскому кинематографу рассказал известный актер, режиссер и сценарист Георгий Делиев.

Какая же все-таки была реакция зрителей на фильм "Донбасс" Лозницы?

Поскольку я был в зале, то реально видел, как люди реагировали на картину. Конечно, во время показа невозможно понять, что люди чувствуют. Но фильм закончился, пошли титры, и люди очень долго, стоя, аплодировали. И я обернулся посмотреть на реакцию людей, а рядом – Бенисио Дель Торо. Он тоже аплодировал стоя.



Украинский актер и режиссер Георгий Делиев

Понятно, что всех нюансов и языковых тонкостей, которые заложены в диалогах, иностранцы не могут воспринимать.

Потому что у каждого героя своя интонация, свой акцент, свой ритм. Все разные, не похожи друг на друга: очень колоритные, яркие персонажи. Но все сделано так достоверно, что не видно, где профессиональные, а где непрофессиональные актеры. Это уровень документального кино.

Сергей Лозница так и снимает, выворачивая социум наизнанку.

Фильм парадоксальный, шокирующий, временами смешной. А от этого он еще более страшный.

Там есть очень страшные сцены, люди и плакали во время показа в Каннах.

Режиссер очень точно выхватил картинки из жизни. Как будто он сам наблюдал, как там все происходит. Я уверен, он изучал тему, изучал документальные кадры и с этого сплел свою канву. Поэтому оно воспринимается как гротеск, но очень жизненный гротеск.

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Все таки Вас воспринимают как комедийного актера. Кого Вы играли в "Донбассе"?

Роль Батяни. В принципе, там много героев выглядели смешно. Да и ситуация. В которой оказывается Батяня, тоже смешная. Но надо было играть, работать над ролью так, как будто это скрытая камера снимает реальную жизнь. Вот такая задача стояла. Надо было очень точно вжиться в образ того героя, которого ты играешь. Тотально, полностью погрузитися в него. Поэтому там все очень достоверно: костюмы, грим и, соответственно, игра.

Как воспримет зритель этот фильм?

Все зависит от самого зрителя. Если он будет заполитизирован: неважно, украинский он или российский – фильм будет воспринято негативно. Ибо это сугубо антивоенная картина.



Украинский актер и режиссер Георгий Делиев

Она (картина, – "24") раскрывает весь ужас, бессмысленность и ужас войны, любой войны, в которой никто не выигрывает. Все всегда проигрывают. Любая сторона. Поэтому фильм вообще направлен против бессмысленности войны.

Думаю, большинство нормальных людей, у которых есть своя точка зрения, будут сопереживать в любом случае.

А как Сергей Лозница проявляет себя как режиссер?

Очень приятно с ним работать. Я работал со многими режиссерами, и он – один из немногих, с кем приятно работать. Очень точно объясняет задачу, очень точно и заботливо относится к атмосфере на съемочной площадке, и соответственно всем членам группы. Тем более, к актерам. Подбирает актеров сам со своей группой. Никто ему не навязывает, никто ему не мешает. Работала огромная группа: из Германии, Прибалтики, Польши, с Украины, из России – группа профессионалов, которые полностью следовали замыслу режиссера. Должен сказать, что на съемочной площадке была идеальная атмосфера.

Фильм "Донбасс" снят и на государственные деньги в том числе, а вот Вам удалось отойти от этой модели. Как Вы снимали картину "Одесский подкидыш", что сейчас идет в прокате в киевских кинотеатрах?

В этот раз я решил не обращаться к поддержке Госкино. Уже 3 раза я пробовал, и столкнулся с некомпетентностью этой комиссии. Не буду долго рассказывать, но в итоге – мне не удавалось это несколько раз. Хотя сценарий, который я подавал на питчинг и который 3 раза не принимали, у меня купили впоследствии за большие деньги. И я понял, что мне лучше иметь дело с людьми, которые хотят со мной работать и осуществлять свой замысел. Чтобы я сам подбирал актеров, чтобы я сам все формировал и делал.

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Сначала саму историю "Одесского подкидыша" вы испытали на театральной сцене.

Да, фильм снят по пьесе моего друга Георгия Голубенко, которого, к сожалению, сейчас нет среди нас. Но в память об этом человеке, я решил снять фильм. Поэтому собирал в течение года эти деньги путем краудфандинга, и я их собрал.

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Украинский актер и режиссер Георгий Делиев

И сколько же людей присоединилось? Кто они?

Присоединилось к сбору средств несколько сотен человек, к тому же разного уровня. Давали по сто гривен, и по тысяче гривен. Кто-то – тысячи долларов. Преимущественно, это одесситы, которые живут и в Украине, и за рубежом. Люди простые, и богатые люди. А еще компании, которые помогали не деньгами, а аппаратурой и техникой. И получился довольно умный фильм.

То есть шутки там не только из области черного юмора?

Даже несмотря на черный юмор, и на определенный цинизм, иногда социальные и политические шутки, но это прежде всего человеческая история. Фильм о разных людях по своей сути, которые, идя навстречу друг другу, через конфликт преодолевают себя прежде всего. Это могла бы быть драма, ну, не трагедия, ибо там таки счастливый конец, а вот именно драма. Там очень мощная настоящая любовная история, со страстью и с конфликтами.

И самое главное – хэппи-энд. Люди все таки больше любят фильмы с хеппи-эндом.

И как бы ни развивалась история, нам хочется, посмотрев фильм, увидеть, как можно пройти каким-то путем, пусть даже сложным или непонятным, но чтобы прийти к хорошему, духовному результату.

Фильм будут показывать в Киеве только две недели. Почему так непродолжительно?

Я работаю с кинотеатрами напрямую, потому что не договорился с дистрибьюторами. Они не знают, какой на "Одесского подкидыша" повесить штамп. Фильм достаточно камерный, он без спецэффектов. Там нет того, к чему я привык ранее, снимая "Маски-шоу", где взрывы, ломаются декорации. Это спокойный и смешной фильм. Реально смешной, потому что, где я его показывал в залах или на кинофестивалях, – люди смеются, аплодируют во время фильма.

Были некоторые площадки, где собиралась молодежь, даже дети, которые приходили с родителями, потому что есть ограничение 12+. И даже дети смеялись, часто громче взрослых. Но и, наоборот, видел людей старшего возраста, которые смеялись и по окончании фильма аплодировали.

"Одесский подменыш", получается, для всех поколений. Это все потому, что история слишком невероятная. Она могла произойти не только в Одессе, но автор Георгий Голубенко очень настаивал, что все события должны быть в Одессе. Просто он очень любил этот город, и все, что он писал, даже не касаясь Одессы, все равно несло и отражало ее дух.

В этом фильме есть, конечно, чисто одесская сцена, где этот "одессизм" раскрыт ярко, точно и без пошлости. И так, что даже убежденным одесситам, которые пытаются во всем увидеть фальшь, эти сцены должны быть и есть по вкусу. Одним словом, надо посмотреть это кино.

Потому что я снимал его не для одного раза, как сейчас часто делают режиссеры. Я попытался сделать такой фильм, чтобы как раньше: его посмотрели один раз, потом через несколько лет еще раз, а потом, чтобы этот фильм смотрели следующие поколения.

Смотрите трейлер фильма "Одесский подкидыш":

Журналист: Ярослав Демьяненко

Фотограф: Виталий Колот