Как не допустить ошибок при лечении ОРВИ у ребенка?

Сезон садов и школ для детей открывается со звуками первого звонка, а для родителей – первыми симптомами простуды.

И если для первой части населения заболеть ОРВИ – это способ избежать утренних подъемов и домашних заданий, то для второй – это вызов в кратчайшие сроки вернуть ребенку хорошее самочувствие и укрепить иммунитет.

В один момент вокруг ребенка появляется большое количество сверстников, которые могут быть носителями различных вирусов и бактерий. Как бы родители ни старались, периода адаптации не избежать, поскольку возбудителей ОРВИ – сотни, и респираторные вирусные процессы имеют общие начальные симптомы: повышение температуры тела, насморк, кашель, общая слабость. Поэтому вы, родители, должны быть максимально подготовленными.

Сталкиваясь с детской простудой, родители часто допускают некоторые ошибки, о которых вряд ли задумываются. Во-первых, считают, что если лекарственные препараты помогли им при таких же симптомах, то и чаду помогут. Дети – это не уменьшенные копии взрослых. Реакции на лекарства, переносимость болезней у них другая, детская. Во-вторых, нередко родители просто пытаются избавить детей от симптомов простуды, тогда как нужно бороться с причиной болезни. Например, очень высокая температура – это нормальное явление при ОРВИ. Таким образом, организм пытается "обезвредить" вирус, остановить его размножение. Кстати, выбранный препарат для лечения ОРВИ должен помогать детскому организму в этой борьбе и осуществлять прямое противовирусное действие на всех стадиях развития инфекции. Такая формулировка, безусловно, должна быть указана в инструкции по применению препарата.

Еще одна ошибка мамочек-папочек (и бабушек!) – в период болезни чада закрывать наглухо все окна в детской комнате и не проветривать ее. Проветривание – важный фактор в лечении простуды. Помещение, где находится ребенок, необходимо проветривать каждые 2 часа. В это время желательно, чтобы больной вышел из комнаты, чтобы появилась возможность устроить сквозняк. Увлажненный воздух облегчит выход мокроты из бронхов и легких.

Не стоит также при ОРВИ заставлять малыша есть. Важно понимать, что во время простуды детский организм тратит все силы на борьбу с вирусами и бактериями, поэтому ему трудно переваривать пищу. Для восстановления ресурсов предлагайте маленькому "пациенту" низкокалорийные, легкие блюда и много воды и теплых напитков.

Помощником родителей в борьбе с детскими простудами может стать лекарственный препарат ИМУНОФЛАЗИД сироп. Он активно используется в педиатрии и имеет механизмы действия, которые способны облегчить течение болезни и ускорить процесс выздоровления. Лекарственное средство ИМУНОФЛАЗИД действует на всех этапах ОРВИ. Имея свойства прямого противовирусного действия, ИМУНОФЛАЗИД предотвращает развитие инфекции, предупреждает возникновение осложнений.

Кроме того, ИМУНОФЛАЗИД сироп повышает уровень устойчивости организма перед вирусными и бактериальными инфекциями, поэтому в сезон простуд и эпидемий препарат рекомендуется применять также и с профилактической целью. Более подробно о препарате можно узнать по ссылке.

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