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      Как не допустить развитие ларингита

      11 Читати новину українською
      Как не допустить развитие ларингита
      Как не допустить развитие ларингита / medicalnewstoday.com

      Ларингит – это воспаление слизистой оболочки гортани. Ларингит является довольно распространенным ЛОР-заболеванием.

      Отоларинголог Наталья Лоянич объяснила, что нужно делать, чтобы уберечься от заболевания, пишет ТСН.

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      Ларингит – симптомы:
      • охриплость голоса или полное его исчезновение;
      • гавкучий кашель;
      • насморк;
      * першение в горле или ощущение комка в горле.

      1. Вовремя лечите хронические болезни – тонзиллиты, гастриты, синуситы, кариес.

      2. Придерживайтесь здорового образа жизни, начните закаляться.

      via GIPHY

      3. Вовремя делайте прививку от гриппа.

      4. Часто проветривайте помещение, следите, чтобы температура комнаты была комфортной.

      5. Не забывайте о личной гигиене : используйте одноразовые салфетки, мойте руки после транспорта, и тому подобное.

      via GIPHY

      6. Во время эпидемий гриппа и ОРВИ избегайте скопления людей, не посещайте массовые мероприятия.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Лечение Профилактика заболеваний
      Источник: 24 Канал
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