Как не допустить развитие ларингита
Ларингит – это воспаление слизистой оболочки гортани. Ларингит является довольно распространенным ЛОР-заболеванием.
Отоларинголог Наталья Лоянич объяснила, что нужно делать, чтобы уберечься от заболевания, пишет ТСН.
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• гавкучий кашель;
• насморк;
* першение в горле или ощущение комка в горле.
1. Вовремя лечите хронические болезни – тонзиллиты, гастриты, синуситы, кариес.
2. Придерживайтесь здорового образа жизни, начните закаляться.
3. Вовремя делайте прививку от гриппа.
4. Часто проветривайте помещение, следите, чтобы температура комнаты была комфортной.
5. Не забывайте о личной гигиене : используйте одноразовые салфетки, мойте руки после транспорта, и тому подобное.
6. Во время эпидемий гриппа и ОРВИ избегайте скопления людей, не посещайте массовые мероприятия.
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