Как не допустить развитие ларингита

Ларингит – это воспаление слизистой оболочки гортани. Ларингит является довольно распространенным ЛОР-заболеванием.

Отоларинголог Наталья Лоянич объяснила, что нужно делать, чтобы уберечься от заболевания, пишет ТСН.

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Ларингит – симптомы: • охриплость голоса или полное его исчезновение;

• гавкучий кашель;

• насморк;

* першение в горле или ощущение комка в горле.

1. Вовремя лечите хронические болезни – тонзиллиты, гастриты, синуситы, кариес.

2. Придерживайтесь здорового образа жизни, начните закаляться.

3. Вовремя делайте прививку от гриппа.

4. Часто проветривайте помещение, следите, чтобы температура комнаты была комфортной.

5. Не забывайте о личной гигиене : используйте одноразовые салфетки, мойте руки после транспорта, и тому подобное.

6. Во время эпидемий гриппа и ОРВИ избегайте скопления людей, не посещайте массовые мероприятия.

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