Как не допустить возникновения варикоза во время тренировок

Варикозное расширение вен – достаточно распространенное заболевание среди хронических. Чтобы не допустить этого, нужно следовать рекомендациям врача.

Об этом пишет флеболог (врач, специализирующийся на заболеваниях вен) и хирург Анастасия Акулова, информирует "Обозреватель".

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Чтобы избежать варикоза во время тренировок, нужно приобрести спортивный компрессионный трикотаж (гольфы). Его можно купить в аптеке или ортопедическом салоне.

Выбирайте упражнения, при которых вам нужно поднимать вес в положении сидя и избегайте упражнений с вертикальными нагрузками.

Одним из рисков возникновения варикоза является избыточный вес, поэтому следует контролировать набор мышечной массы.

Стоит пройти УЗИ-скрининг нижних конечностей вен, чтобы убедиться, нет ли начальных проявлений варикоза.

После тренировки врач рекомендует лечь и поставить под ноги подушку или валик. Также можно принять контрастный душ.