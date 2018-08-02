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Как не испортить первое свидание: 5 советов от Маши Ефросининой

96 Читати новину українською
О чем не говорить на первом свидании
О чем не говорить на первом свидании / jijour.com

Первое свидание для многих людей – одно из самых волнующих событий. Следовательно, из-за переживания пара часто делает типичные ошибки, которые приводят к краху отношений. Телеведущая Маша Ефросинина рассказала, каких тем стоит избегать во время первого свидания и какие действия могут навредить отношениям.

"Как правильно вести себя с мужчиной на первом свидании, если он вам очень нравится? Я не большой эксперт в первых свиданиях, так как мое первое свидание было очень много лет назад. Но я часто встречаюсь с женщинами, у меня много подруг и я люблю женские истории, люблю коллекционировать их, наблюдать. Я – человек, который читает книги, знает много о взаимоотношениях, поэтому у меня есть моя "пятерочка" советов, как не испортить первое свидание", – анонсировала Маша Ефросинина.

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1. Не давайте оценок его действиям

Женщины часто думают, что лучше знают, как мужчине нужно жить, а его джентльменские действия вызывают одобрительный отзыв. Однако не стоит демонстрировать эту позицию критика на первом свидании, поскольку она часто не нравится парням любого возраста.

2. Не умничайте

На первом свидании не стоит умничать, строить сложные синтаксические конструкции и оперировать терминами, которые не понимаете сами. Хуже за это, убеждена Маша Ефросинина, является так называемая "цитувальница" – девушка, которая цитирует отрывки книг или философские фразы.

Девушки, поверьте, мужчины на первом свидании на это вообще не обращают внимание. Он смотрит на другие вещи: на вашу естественность, то, как вы реагируете или рефлексируете на его действия, но совсем не на то, как вы цитируете Есенина. Оставьте это на потом,
– посоветовала Маша Ефросинина.

3. Старайтесь быть легкой

Телеведущая Маша Ефросинина советует быть максимально естественной на первом свидании. По ее совету, лучше быть открытой к общению, а не изображать кого-то другого из себя.

4. Не говорите о бывших бойфрендах

Не стоит парню рассказывать о бывших отношениях, если он об этом не спрашивает. Кроме этого, фатальным для отношений является сравнение мужчины с другими бойфрендами.

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5. Не игнорируйте парня

Многие девушки считают, что игнорирование парня заставит его добиваться отношений и стимулировать к романтическим действиям. Однако это спорный вопрос, утверждает Маша Ефросинина.

"Мы живем сейчас во время других темпов, других реакций. Сейчас девушки, по моему мнению, при наличии интеллекта, красноречия, умения высказать свое мнение, могут проявить и свой характер, и свое отношение к особенностям отношений с помощью слов. Для этого не нужно часами медитировать над телефоном", – пояснила Маша Ефросинина.

Смотрите видеоблог Маши Ефросининой "5 ошибок на первом свидании":

 

Теги: LifeStyle Новости Украины Советы Психология Маша Ефросинина
Источник: 24 Канал
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