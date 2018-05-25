Как не конфликтовать с мужчинами: 5 советов от Маши Ефросининой

Украинская телеведущая Маша Ефросинина опубликовала 5 правил, как преодолеть конфликтную ситуацию с любимым.

Об этом она рассказала в своем блоге в YouTube.

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"Если мы ругаемся с мужчиной, нам кажется, что жизнь кончена, и он никогда не полюбит нас еще раз. Однако, нужно уметь выходить из конфликта", – отметила ведущая.

Таким образом, чтобы обычная ссора не превратилась в конец жизни, Ефросинина составила перечень советов, которые могут помочь найти выход из конфликтной ситуации.

Скажите мужчине причину, почему Вы обижены

"Так это сложно! Я знаю, что с вами происходит в тот самый момент, когда вас обидел мужчина. Вы не можете говорить, у вас комок в горле. У вас вата внутри. В вас какая-то невидимая сила давит эту обиду вниз. И говорит вам: "Нет, молчи! Сердись. Никчемный взгляд на него!". Но здесь есть одна проблема. Мужчина может не понимать того, почему вы обиделись", – отметила Маша Ефросинина.

Поэтому нужно подходить к любимому и говорить ему, в чем проблема.

Умей мириться первой, если ошибаешься

"Конечно, ты всегда права. На 150 процентов. Виноват он. Но, тем не менее, каждая из нас может понимать, что где-то также оскорбила его. Если вы этот внутренний сигнал получили, то подойдите к нему и начинайте мириться", – добавила она.



Будьте готовы идти на примирение первыми

Не тяните с примирением

Когда Вы поссорились, сильно поскандалили, и время спать, самая большая глупость, которую можно сделать – это уснуть не помирившись, не поговорив.

Во-первых, это бессонная ночь. Во-вторых, к утру конфликт будет еще хуже. В-третьих, можно продлить обиду еще на сутки до следующей ночи. Ну, а там по цепной реакции. Это сложно, но надо каким-то образом договориться, чтобы поссорившись жестко, не ложиться спать,

– говорится в блоге.



Не ложитесь спать, если не помирились

Не манипулируйте детьми

Есть дети, которые вас любят, любят одинаково обоих. И тогда родители начинают выяснять свои отношения путем манипуляции детьми.

Это вас это не помирит и отношения это не улучшит. Также манипуляция детьми может нанести им душевную травму, ведь они любят одинаково обоих родителей.



При конфликте не стоит манипулировать детьми

Не выгоняй его из дома. И "сама не уходи"

Вот этого вообще не нужно делать. Когда ты демонстративно собираешь вещи. Ты вся такая в истерике. И тебе кажется, что в этот момент он должен брать тебя за руки, прижимать к себе и говорить "Родная, дорогая, любимая, не уходи! Я все для тебя сделаю". Этого не произойдет,

– отметила Маша Ефросинина.

Мужчины истерики не любят. Их пугают и отталкивают слезы и крики.

То же самое касается момента, когда Вы хотите выгнать из дома его. "Почему я должна идти? Нет! Пусть он идет! И любимая фраза "Пошел вон!". Это все в итоге подстегнет его обидеться, рассердиться и не очень-то хотеть к вам вернуться.

Не идите сами, не выгоняйте из дома, если вы не хотите, чтобы ваши отношения еще больше испортились.

Смотрите видео с советами Маши Ефросининой: