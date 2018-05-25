21:28
25 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
26°C 16°C
  • суббота
    22°C 14°C
  • воскресенье
    22°C 11°C
  • понедельник
    25°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Рогозин снова на ракете. День
Вєсті Кремля
22:20, 24 мая
Вести.UA. Альтер эго Тимошенко. Клещи в политике
Вєсті.UA
21:39, 24 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, сегодня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Финансовые пирамиды девяностых
Згадати все
22:52, 22 мая
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ

Как не конфликтовать с мужчинами: 5 советов от Маши Ефросининой

131 Читати новину українською
Как не конфликтовать с мужчинами
Как не конфликтовать с мужчинами / Фото из открытых источников

Украинская телеведущая Маша Ефросинина опубликовала 5 правил, как преодолеть конфликтную ситуацию с любимым.

Об этом она рассказала в своем блоге в YouTube.

Читайте также: Женщины выбирают мужчин, которые похожи на своих братьев: результаты исследования

"Если мы ругаемся с мужчиной, нам кажется, что жизнь кончена, и он никогда не полюбит нас еще раз. Однако, нужно уметь выходить из конфликта", – отметила ведущая.

Таким образом, чтобы обычная ссора не превратилась в конец жизни, Ефросинина составила перечень советов, которые могут помочь найти выход из конфликтной ситуации.

Скажите мужчине причину, почему Вы обижены

"Так это сложно! Я знаю, что с вами происходит в тот самый момент, когда вас обидел мужчина. Вы не можете говорить, у вас комок в горле. У вас вата внутри. В вас какая-то невидимая сила давит эту обиду вниз. И говорит вам: "Нет, молчи! Сердись. Никчемный взгляд на него!". Но здесь есть одна проблема. Мужчина может не понимать того, почему вы обиделись", – отметила Маша Ефросинина.

Поэтому нужно подходить к любимому и говорить ему, в чем проблема.

Умей мириться первой, если ошибаешься

"Конечно, ты всегда права. На 150 процентов. Виноват он. Но, тем не менее, каждая из нас может понимать, что где-то также оскорбила его. Если вы этот внутренний сигнал получили, то подойдите к нему и начинайте мириться", – добавила она.


Будьте готовы идти на примирение первыми

Не тяните с примирением

Когда Вы поссорились, сильно поскандалили, и время спать, самая большая глупость, которую можно сделать – это уснуть не помирившись, не поговорив.

Во-первых, это бессонная ночь. Во-вторых, к утру конфликт будет еще хуже. В-третьих, можно продлить обиду еще на сутки до следующей ночи. Ну, а там по цепной реакции. Это сложно, но надо каким-то образом договориться, чтобы поссорившись жестко, не ложиться спать,
– говорится в блоге.


Не ложитесь спать, если не помирились

Не манипулируйте детьми

Есть дети, которые вас любят, любят одинаково обоих. И тогда родители начинают выяснять свои отношения путем манипуляции детьми.

Это вас это не помирит и отношения это не улучшит. Также манипуляция детьми может нанести им душевную травму, ведь они любят одинаково обоих родителей.


При конфликте не стоит манипулировать детьми

Не выгоняй его из дома. И "сама не уходи"
Вот этого вообще не нужно делать. Когда ты демонстративно собираешь вещи. Ты вся такая в истерике. И тебе кажется, что в этот момент он должен брать тебя за руки, прижимать к себе и говорить "Родная, дорогая, любимая, не уходи! Я все для тебя сделаю". Этого не произойдет,
– отметила Маша Ефросинина.

Мужчины истерики не любят. Их пугают и отталкивают слезы и крики.

То же самое касается момента, когда Вы хотите выгнать из дома его. "Почему я должна идти? Нет! Пусть он идет! И любимая фраза "Пошел вон!". Это все в итоге подстегнет его обидеться, рассердиться и не очень-то хотеть к вам вернуться.

Не идите сами, не выгоняйте из дома, если вы не хотите, чтобы ваши отношения еще больше испортились.

Смотрите видео с советами Маши Ефросининой:

 

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Психология
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Топ-7 мифов о здоровье от Супрун: свежая подборка
сегодня, 20:18 Топ-7 мифов о здоровье от Супрун: свежая подборка
178
Хто каже правду – Порошенко чи ВВС?
сегодня, 17:06 Хто каже правду – Порошенко чи ВВС?
Богдан Яременко 1241
Через затоплення шахт жителі Донбасу можуть загинути від хімічної зброї
сегодня, 15:02 Через затоплення шахт жителі Донбасу можуть загинути від хімічної зброї
Олексій Чибісов 1117
Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
сегодня, 14:22 Болезнь Лайма: симптомы и лечение опасной инфекции
Юліана Вінтюк 412
Меркель на выход, Макрон на вход: почему европейские лидеры зачастили к Путину?
сегодня, 12:07 Меркель на выход, Макрон на вход: почему европейские лидеры зачастили к Путину?
Наталія Лебідь 1269
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук