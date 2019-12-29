Как не набрать лишних килограммов во время праздников: полезные советы

Приближаются Новогодние праздники, которые приносят в нашу жизнь радость, отдых, приятное время с близкими людьми. Но иногда с ними приходят и лишние сантиметры.

Чем же праздничные дни отличаются от обычных дней? Конечно же, застольями, изобилием различных блюд и множеством соблазнов. Да, во время праздников увеличивается вероятность переедания. Мы часто едим за компанию или потому что нас угощают радушные хозяева, а плотно покушать в гостях у родителей – это святое. Обратите внимание: Сколько раз в день нужно есть людям с диабетом: новые нормы Как в этот период не стать пленником еды Постарайтесь обращать внимание на ваши чувства и мысли, во время еды. Для кого вы едите и почему именно так? Попробуйте кушать медленно и осознанно, больше обращая внимание на вкус пищи и ее внешний вид, чем на сиюминутное желание утолить аппетит. Если именно Вы готовите праздничные блюда, то не пробуйте их на вкус слишком часто и слишком много, помните о чувстве меры. Для того, чтобы прислушаться к своему телу - делайте паузы между приемами еды. Будьте активны: двигайтесь, танцуйте, выходите из-за стола. Помните, что не стоит делать из еды культ, ведь в любой другой день вы можете попробовать то или иное блюдо. Пейте больше воды и не злоупотребляйте сладкими напитками. Если желание съесть какой-то продукт или блюдо будет сильнее вас, то побалуйте себя чуть-чуть, просто назначьте себе дополнительную тренировку. Хороших вам праздников! Автор: Психолог центра Нормализации веса Гаевская Анна

Источник: Instagram К слову: Что есть, чтобы быть здоровым: тренды питания в 2019 году