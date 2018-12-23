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      Как не набрать лишний вес в новогоднюю ночь

      49 Читати новину українською
      Как не набрать лишний вес в новогоднюю ночь
      Как не набрать лишний вес в новогоднюю ночь

      В ночь перед Новым годом большинство хозяек стараются приготовить много вкусных и не всегда полезных блюд. При таких обстоятельствах сложно не набрать лишний вес.

      Диетолог и гастроэнтеролог Галина Незговорова рассказала в эфире одного из украинских телеканалов, что кушать, чтобы было вкусно и без последствий на следующий день.

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      Она называет несколько причин переедания в новогоднюю ночь:

      • стрессы перед праздником;
      • голодовка;
      • бесконтрольное употребление блюд.

      Поэтому, чтобы не набрать лишний вес диетолог советует придерживаться таких правил.

      1. Не стоит садиться за новогодний стол голодным/голодной.

      2. Не злоупотребляйте алкоголем и не смешивайте разные виды спиртного. Такие напитки увеличивают аппетит и притупляют контроль за процессом насыщения.

      Не зловживайте алкоголем та не змішуйте різні види спиртного
      Не злоупотребляйте алкоголем и не смешивайте разные виды спиртного

      3. Не готовьте более 3-4 праздничных блюд и не пытайтесь попробовать все.

      4. Отдавайте предпочтение зеленым салатам и овощам, поскольку они хорошо насыщают организм и уберегут от переедания.

      5. К мясу и рыбе выбирайте овощи.

      6. Избегайте употребления сладостей и фруктов после основных блюд. Такое сочетание может вызвать дискомфорт в желудке, вздутие и даже диарею.

      7. Отдавайте предпочтение негазированной воде, фрэшам и несладким напиткам.

      via GIPHY

      8. Перед тем, как садиться за стол, расслабьтесь, отдохните и хорошо выспитесь.

      Галина Незговорова советует больше танцевать и общаться в новогоднюю ночь.

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      Теги: Здоровье Новогодние праздники Здоровое питание
      Источник: 24 Канал
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