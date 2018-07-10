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22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Как не побояться бросить все и начать жизнь в странствиях: опыт украинских семей

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Покорить мир на двухколесном. Семья музыкантов из группы "Фолькнеры" намерена объехать полмира. Ярина, Владимир и маленкий Марко будут покорять западное полушарие с палатками и на одних велосипедах. Это уже третья подобная семейная велоэкспедиция. Интересно, что после них на велосипеды сели и другие.

Восемь лет назад молодая украинская семья музыкантов, Владимир и Ирина, решили кардинально изменил свою жизнь.

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"Путешествуем на велосипедах к другим народам и собираем фольклор песенный, потому что мы сами музыканты. Нам это интересно, и порой мы воспроизводим этот собранный фольклор с нашей группой "Фолькнеры", – поделился путешественник и музыкант группы "Фолькнеры" Владимир Муляр.

Первая и самая продолжительная экспедиция "Фолькнеров" началась на Майдане Независимости в октябре 2014-го. 14 стран вошли в их видеоблог "Двухколесные хроники". После 25-ти тысяч километров, финишировали в Сиднее.


Владимир и Ярина в Сиднее

Там родился Марко. Поэтому в следующую экспедицию по Восточному полушарию "Фолькнеры" отправились уже втроем.

Во время подготовки второй части "Двухколесных хроник" мы с Володей экономили на многих вещах, но на трейлере для ребенка мы не экономили. Очень важно хорошо отрегулировать сиденье ребенка, чтобы оно не перекашивалось на один или на другой бок,
– объяснила Ярина.

Путешественники признаются: не так страшна кочевая жизнь, как обычно представляется. В путешествие, даже с малышом, поехать не проблема. И даже не так уж и затратно. Жили в основном в палатке, у местных жителей, а при необходимости спонсоры помогали и с отелями.

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А это еще одна кочевая семья. Благомир и Елена в странствиях уже полгода.


Владомир и Елена

Позади 6 стран и более 6 тысяч километров. А вдохновили их именно "Фолькнеры".

Посмотрел видео, оно мне понравилось, сбросил Елене. А утром просыпаюсь, передо мной сидит Елена с такими вот глазами и говорит, почему же мы еще не там?
– вспоминает путешественник, психолог Благомир Довгань.

Именно в путешествии маленькая Мия сделала первые шаги.

Супруги полностью начали новую жизнь. Семья бросила бизнес, распродала вещи. Зарабатывать на жизнь начали тоже по-новому.

Я зарабатываю в путешествии. Работаю в интернете и помогаю людям с психологическими проблемами онлайн,
– сказал путешественник.

На лето Благомир с Еленой вернутся домой в Киев, и уже в августе продолжат свое кругосветное путешествие в направлении Австралии. Затем через Южную и Северную Америку уже в Европу.

Автор: Елена Кук
Теги: LifeStyle Новости Украины Путешествия
Источник: 24 канал
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