Как не поддаться искушению вернуться к экс-партнеру

Случаются такие ситуации, когда вы чувствуете, что вам нужно позвонить бывшему партнеру и вернуть его.

Это бывает из-за большой дозы алкоголя и из-за того, что вы еще не нашли нового партнера, пишет Broadly.

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Психотерапевт Тереза Томас рассказала, как справиться с этими ощущениями и легко выйти из этой ситуации.

Сперва вспомните, из-за чего вы расстались. Не стоит обманывать себя тем, что он/она изменился/-ся. Даже если партнер подкачался/стильнее одевается/ лучше себя ведет, это тот же человек, у которого много недостатков.

Прежде чем вернуться к экс-партнеру, вспомните причину развода

Приберегите чувство, если вы знаете, что после секса больше привяжетесь к человеку. Особенно будьте осторожны, если чувства есть.

И вот вы звоните к своему эксу и просыпаетесь утром в постели с ним. Так, вряд ли эта неудобная ситуация входила в ваши планы. Возникает ощущение стыда.

После содеянного не вините себя и не жалейте об этом. Подумайте о грани, которую вы не сможете переступить в дальнейшем и какие заведения лучше не посещать.

После содеянного не вините себя

Если у вас ностальгия, то ее лучше лечить письмом – напишите все, что чувствуете. Также попробуйте не писать экс-партнеру, не добиваться любви ни в реальной жизни, ни в соцсетях.

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