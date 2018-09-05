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Как не поддаться искушению вернуться к экс-партнеру

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Как не поддаться искушению вернуться к бывшему партнеру
Как не поддаться искушению вернуться к бывшему партнеру / themodernman.com

Случаются такие ситуации, когда вы чувствуете, что вам нужно позвонить бывшему партнеру и вернуть его.

Это бывает из-за большой дозы алкоголя и из-за того, что вы еще не нашли нового партнера, пишет  Broadly.

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Психотерапевт Тереза Томас рассказала, как справиться с этими ощущениями и легко выйти из этой ситуации.

Сперва вспомните, из-за чего вы расстались. Не стоит обманывать себя тем, что он/она изменился/-ся. Даже если партнер подкачался/стильнее одевается/ лучше себя ведет, это тот же человек, у которого много недостатков.

Перш ніж повернутися до екс-парнера, пригадайте причину розлучення

Прежде чем вернуться к экс-партнеру, вспомните причину развода

Приберегите чувство, если вы знаете, что после секса больше привяжетесь к человеку. Особенно будьте осторожны, если чувства есть.
И вот вы звоните к своему эксу и просыпаетесь утром в постели с ним. Так, вряд ли эта неудобная ситуация входила в ваши планы. Возникает ощущение стыда.

После содеянного не вините себя и не жалейте об этом. Подумайте о грани, которую вы не сможете переступить в дальнейшем и какие заведения лучше не посещать.

Після вчиненого не звинувачуйте себе

После содеянного не вините себя

Если у вас ностальгия, то ее лучше лечить письмом – напишите все, что чувствуете. Также попробуйте не писать экс-партнеру, не добиваться любви ни в реальной жизни, ни в соцсетях.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в раздел  Здоров'я.

Теги: Здоровье LifeStyle Психология
Источник: 24 Канал
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