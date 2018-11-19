Как не попасть в ДТП и сохранить жизнь: Супрун напомнила важные правила

Каждый день случаются сотни ДТП, в которых получают травмы и гибнут люди. С начала 2018 года в Украине зафиксировано свыше 108 тысяч аварий, в которых погибли 2 266 человек.

Об этом сообщает и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.

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"Как бы вы не спешили успеть сделать все дела, не забывайте о безопасности", – призывает чиновник.

Прежде всего, Супрун отмечает, что необходимо использовать ремень безопасности. По ее словам, в Украине ремни безопасности используют не более 15% автомобилистов, а в странах Европы этот показатель достигает более 85%.

Пристегиваться в дороге – наиболее действенное средство защиты водителей и пассажиров. По данным ВОЗ, они уменьшают риск смерти на переднем сиденье на 40-50%, на заднем сиденье – на 25-75%. Защитите себя и близких и не верьте в мифы о том, что во время аварии безопаснее выпрыгнуть из автомобиля на ходу, чем пристегнуться,

– отметила и.о. министра.

Водим следует быть осторожными и не превышать допустимую скорость. По данным Супрун, если автомобиль движется со скоростью менее 50 километров в час, то риск гибели пешеходов составляет 20%, тогда как при 80 километрах в час увеличивается до 60%.

Глава Минздрава напомнила, что с начала 2018 года максимальная скорость в населенных пунктах в Украине ограничена до 50 километров в час.

Чтобы уменьшить риск ДТП, во время управления автомобилем нельзя пользоваться мобильным телефоном. Супрун рассказала, что водителей, которые отвлекаются на мобильный телефон во время вождения называют "смомби". (сочетание слов "смартфон" и "зомби").



За рулем автомобиля нельзя пользоваться мобильным телефоном

"Не будьте смомби! При скорости в 50 километров в час водитель, который отвлекается по крайней мере на 2 секунды на разговор по мобильному телефону или написание сообщения, проезжает вслепую 28 метров пути. Это очень опасно, ведь на дороге есть множество непредсказуемых факторов, от которых мы не застрахованы", – добавила она.

Одной из наиболее распространенных причин ДТП является вождение автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому, чиновница отмечает, что нельзя садиться за руль выпившим.

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Также, во время поездки с малышами, обязательно надо использовать автокресло для ребенка. Супрун рассказала, что каждый день в мире погибает почти 500 детей. Количество таких летальных случаев можно было бы уменьшить, если бы дети сидели пристегнутыми в автокресле. Ведь даже в очень сложной аварии правильная фиксация ребенка может сохранить ему жизнь.

Супрун подчеркивает: и водителям, и пешеходам, что нужно соблюдать правила дорожного движения.

"Каждый ответственен за безопасность на дороге. Помните об этом, когда решаете перебежать дорогу на красный свет светофора или подождать", – подытожила глава Минздрава.

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