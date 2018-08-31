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Как не поседеть преждевременно: действенные советы

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Как избежать преждевременного поседения волос
Как избежать преждевременного поседения волос / Trend.Az

Поседение волос – естественный физиологический процесс. Но поскольку он является одним из признаков старения, то у многих людей вызывает беспокойство. Предлагаем Вашему вниманию несколько советов, как можно предотвратить раннюю седину.

Прежде всего, чтобы не поседеть, следует правильно питаться, передает ресурс Ukrhealth.

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Как отмечается, надо избегать дефицита определенных микроэлементов и витаминов, и это не только замедлит поседение волос, но также поможет избежать их сухости и ломкости.

Таким образом, для предотвращения ранней седины обогатите свой рацион такими витаминами и микроэлементами:

– В12 (яйца, креветки, мясо, птица, молоко);

– D (достаточное пребывание на солнце, чтобы организм выработал его самостоятельно, а также он есть в жирные рыбе, говяжьей печени, яичных желтках, сыре);

– медь (зеленые листовые овощи, картофель, какао, дрожжи, черный перец, сухофрукты, цельнозерновые крупы, креветки, орехи, бобы, мясо);

– железо (зеленые листовые овощи, сухофрукты, бобовые, яйца, нежирное красное мясо, печень, семга, тунец, цельнозерновые крупы);

– А (печень трески, яйца, оранжевые и желтые овощи и фрукты, зеленые листовые овощи, брокколи);

– С (цитрусовые, ягоды, брокколи, цветная капуста, болгарский перец, шпинат, помидоры, картофель, батат);

– Е (орехи, растительные масла, семечки, шпинат, брокколи);

– антиоксиданты (лук, чеснок, куркума, гранат, черника, шпинат, брокколи, бобовые).

Профілактика, сивина, волосся

Также специалисты советуют избегать нахождения под прямыми солнечными лучами, защищать волосы шляпой, панамой или косынкой, и не курить – по результатам исследования, тем, кто бросил курить, удалось приостановить процесс старения, что имело положительное влияние и на состояние их волос, однако это надо сделать еще до первых проявлений седины.

Кроме того, рекомендуется использовать природные средства лечения гормональных расстройств. В частности, среди доступных наиболее популярными являются ашвагандха, варанади кашая, канчанар гуггул и трифала. Корень имбиря и куркума также способствуют нормализации функции эндокринной системы.

Напомним, американские ученые из Юго-западного медицинского центра Техасского университета провели исследование на мышах и обнаружили клетки, которые заставляют волосы становиться седыми или же выпадать.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь Профилактика заболеваний Лечение Красота
Источник: 24 Канал
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