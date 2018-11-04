Как не потерять любимого мужчину: полезные советы Маши Ефросининой

Телеведущая Маша Ефросинина решила опубликовать новую серию советов, которые она называет своими "Пятерочками". Для видеоблога звезда выбрала очень актуальную тему для женщин – "Как удержать любимого мужчину".

По словам телеведущей, этот вопрос она получает очень часто. И хотя Маша Ефросинина не является экспертом в отношениях, однако она сделала немало выводов из конфликтов с мужем, которыми поделилась с подписчиками.

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Не упрекайте мужчину

Многие женщины часто упрекают мужчину, начиная с бытовых вещей и заканчивая более глубокой темой, например, отцовством или финансовыми доходами. Это отталкивает мужчин, что и может стать причиной разрыва отношений.

Не нарушайте личное пространство

Маша Ефросинина уверена, что не стоит нарушать личное пространство мужчины. В частности, речь идет об смс-сообщениях или электронной почте.

Если вы хотите разрушить отношения с вашим партнером – залезьте в его телефон,

– заявила Маша Ефросинина.

Развивайте сексуальную жизнь

По словам телеведущей, нужно говорить с любимым о сексуальной жизни. Однако при этом следует вести беседу о себе: что бы вы хотели изменить, о чем вы мечтаете и тому подобное.

Общие воспоминания

Отношения станут сильнее, когда пара имеет общие воспоминания о какой-то поездке или отдыхе. Даже обычная прогулка по парку, приготовление пищи, занятия спортом могут стать замечательными воспоминаниями влюбленных, которые каждый раз будут пробуждать чувство уюта и счастья.

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Развивайтесь

Следите за тем, чем интересуется ваш мужчина. Это ярко прослеживается в общении с общими друзьями. Если вы будете знать круг интересов своего любимого, это не только сделает вас интересной собеседницей для мужчины, но и покажет, насколько вы хотите узнать его.

Смотрите видеоблог Маши Ефросининой "5 советов, как удержать любимого мужчину":