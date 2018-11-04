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      Как не потерять любимого мужчину: полезные советы Маши Ефросининой

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      Как не потерять любимого мужчину: полезные советы Маши Ефросининой
      Как не потерять любимого мужчину: полезные советы Маши Ефросининой / zdorovia.com.ua

      Телеведущая Маша Ефросинина решила опубликовать новую серию советов, которые она называет своими "Пятерочками". Для видеоблога звезда выбрала очень актуальную тему для женщин – "Как удержать любимого мужчину".

      По словам телеведущей, этот вопрос она получает очень часто. И хотя Маша Ефросинина не является экспертом в отношениях, однако она сделала немало выводов из конфликтов с мужем, которыми поделилась с подписчиками.

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      Не упрекайте мужчину

      Многие женщины часто упрекают мужчину, начиная с бытовых вещей и заканчивая более глубокой темой, например, отцовством или финансовыми доходами. Это отталкивает мужчин, что и может стать причиной разрыва отношений.

      Не нарушайте личное пространство

      Маша Ефросинина уверена, что не стоит нарушать личное пространство мужчины. В частности, речь идет об смс-сообщениях или электронной почте.

      Если вы хотите разрушить отношения с вашим партнером – залезьте в его телефон,
      заявила Маша Ефросинина.

      Развивайте сексуальную жизнь

      По словам телеведущей, нужно говорить с любимым о сексуальной жизни. Однако при этом следует вести беседу о себе: что бы вы хотели изменить, о чем вы мечтаете и тому подобное.

      Общие воспоминания

      Отношения станут сильнее, когда пара имеет общие воспоминания о какой-то поездке или отдыхе. Даже обычная прогулка по парку, приготовление пищи, занятия спортом могут стать замечательными воспоминаниями влюбленных, которые каждый раз будут пробуждать чувство уюта и счастья.

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      Развивайтесь

      Следите за тем, чем интересуется ваш мужчина. Это ярко прослеживается в общении с общими друзьями. Если вы будете знать круг интересов своего любимого, это не только сделает вас интересной собеседницей для мужчины, но и покажет, насколько вы хотите узнать его.

      Смотрите видеоблог Маши Ефросининой "5 советов, как удержать любимого мужчину":

       

      Теги: LifeStyle Маша Ефросинина Советы
      Источник: 24 Канал
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