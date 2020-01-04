Как не впасть в холодый жор: советы спортивного диетолога
Активизация режима "худею" обычно включается ближе к весне, залы активно продают абонементы, а специалисты моего профиля работают в 2 раза больше обычного, составляя индивидуальные программы.
Но есть и тот период, который как раз начинается обычно после Нового года: "уже ж режим был нарушен, можно и дальше хомячить все"... Все это еще и подкрепляется холодом и отсутствием активных прогулок.
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Жор можно контролировать... и это не так сложно. Нужная калорийность рациона и СЛОЖНЫЕ УГЛЕВОДЫ сделают свою дело и жор отступит.
Сложные углеводы должны быть ежедневно в рационе:
- крупы
- бобовые
- цельнозерновые злаки
- картофель
- батат
- хлеб цельнозерновой
Ежедневно, 150-200 гр гарнира должно быть в рационе обязательно. Нужно обязательно чередовать в течение недели. 4-5 вариантов гарниров в неделю.
Если не набирать норму калорий/белков/жиров/углеводов то жор не пройдет, поэтому в холодное время года мы активнее должны следить за количеством и качеством своего рациона.
А в идеале, чтобы не было всех этих перепадов, нужно заниматься своим рационом не только перед праздником или зимой, а на постоянной основе.
Легче и результативнее один раз нарушить или 2-3 раза и вернуться в колею, чем готовиться каждый раз и начинать как впервые раз.
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