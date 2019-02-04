Как не заболеть раком: советы ведущего онколога

Появление разных форм рака зависит от пола человека и его возраста. Какова ситуация по онкозаболеванию в Украине? Кто находится в группе риска? И что стоит делать, чтобы уменьшить риск заболевания?

Ко Всемирному дню борьбы против рака Здоровье 24 пообщалось с Кириллом Бурмичом, онкохирургом, заведующим отделением онкологии ТС "Добробут".

Читайте также: Раннее выявление онкологии: как в мире и Украине диагностируют рак

Какие виды онкологии на первом месте у мужчин и женщин

Согласно национальныму канцер-регистру на 2016 год, самые распространенные онкологические формы злокачественных новообразований располагаются в следующем порядке.

У мужчин:

1 место – трахея, бронхи, легкие;

2 место – предстательная железа;

3 место – желудок;

4 место – ободочная кишка;

5 место – прямая кишка;

6 место – мочевой пузырь;

7 место – почка;

8 место – поджелудочная железа;

9 место – глотка;

10 место – гортань.

Женщины и мужчины болеют разными видами рака\\pixabay.com

У женщин:

1 место – молочная железа;

2 место – тело матки;

3 место – ободочная кишка;

4 место – шейка матки;

5 место – прямая кишка;

6 место – яичники;

7 место – желудок;

8 место – трахея, бронхи, легкие;

9 место – щитовидная железа;

10 место – поджелудочная железа.

Общая профилактика рака

Все знают о правилах здорового образа жизни. И они на первый взгляд кажутся банальными: правильное питание, уменьшение употребления алкоголя, отказ от курения, регулярные физические нагрузки. Достоверно известно, что они влияют на качество жизни человека и являются простым, но эффективным способом улучшить свое здоровье.

Чтобы снизить частоту заболеваемости, существуют два вида профилактики:

Первичная – это вакцинация.

Вторичная – ранняя диагностика и скрининг, которые должны быть инициированы на национальном уровне. На примере развитых стран доказано, что при таком подходе смертность от злокачественных новообразований будет уменьшаться.

Читайте также: Как усы спасают мужскую жизнь

Скрининг и ранняя диагностика рака

Ранняя диагностика означает раннее выявление злокачественных новообразований у пациентов с уже имеющимися симптомами. Благодаря своевременной диагностике, рак можно обнаружить на потенциально излечимой стадии, чтобы повысить выживаемость и качество жизни пациента.

Скрининг – это обследование здорового населения, которое позволяет обнаружить онкологическое заболевание на ранних стадиях еще до появления симптомов.

Скринингу подлежат некоторые формы онкологических заболеваний.

Скрининговые кампании значительно уменьшили смертность от раку\\pixabay.com

Рак шейки матки у женщин

Чтобы снизить смертность от рака шейки матки, проводится вакцинация от вируса папилломы человека, который способствует развитию этого онкологического заболевания. Такую прививку необходимо делать женщинам в возрасте от 9 до 26 лет или до начала половой жизни. Прививки нужно делать и мальчикам.

Начиная с 30 и до 65 лет, женщинам необходимо посещать гинеколога и каждый год в качестве скрининга проводить ПАП-тест независимо от того, есть у человека какие-то симптомы или нет. Эта жидкостная цитология считается наиболее эффективной в скрининге рака шейки матки.

Рак молочной железы

Проводя скрининг молочной железы, можно выявить рак на ранних стадиях.

Начиная с 40 лет, женщине необходимо совместно с врачом принимать решение о регулярной маммографии. Если онкологическое заболевание было у родственников первой степени родства (мамы, сестры), тогда это обследование необходимо проводить раньше. С 45 до 74 лет ежегодно всем женщинам следует делать маммографию независимо от степени риска.

Рак легких

В этом году официально были введены скрининговые исследования у курильщиков для выявления рака легких. Существует даже такое понятие как пачка/лет. В высокую группу риска попадают те люди, у кого 30 пачка/лет. То есть если они в течение 30 лет курит по одной пачке в день или 3 пачки в день в течение 10 лет.

Таким пациентам в возрасте от 55 до 74 лет необходимо делать низкодозовую компьютерную томографию легких, чтобы заблаговременно выявить симптомы рака легких.

Курильщикам нужно делать профилактическую томографию\\pixabay.com

Рак толстой кишки

Если у кого-то из родственников (особенно первой степени родства – отца, матери, брата, сестры) наблюдались злокачественные или доброкачественные опухоли толстой кишки, необходимо проводить тотальную колоноскопию в возрасте с 45 до 75 лет каждые 10 лет или ежегодно делать имунногистохимический тест на скрытую кровь в кале.

Читайте также: Прорыв в онкологии: что известно о новом мощном оружии против злокачественных опухолей

Рак предстательной железы

Рутинный скрининг не рекомендован. Однако пациентам из высокой группы риска (особенно первая степень родства – отец, брат) начиная с 45 лет необходимо регулярно посещать уролога и определять в крови уровень онкомаркера предстательной железы (простатспецифический антиген).

Эффективны ли нетрадиционные методы лечения

Классическая медицина не рекомендует использование нетрадиционных методов лечения, потому что современная наука основана на доказательной медицине. Для того, чтобы любой метод лечения применять на практике, он сначала должен пройти клинические испытания и доказать свою эффективность.

Онколог Кирилл Бурмич “ Мне неизвестны клинические исследования, которые бы доказали эффективность нетрадиционных методов лечения. Однако не стоит забывать, что при онкологическом заболевании большую роль играет надежда. Если пациент верит в некий метод, и он не повредит его здоровью, мы не имеем права запретить его использовать. Я не рекомендую методы нетрадиционного лечения. Однако если я узнаю, что пациент их использует, и запрещу это делать, он все равно будет продолжать, но уже не рассказывая мне об этом, что еще хуже. Вот почему лучше говорить с пациентом откровенно, обсудить все вопросы и риски, которые могут возникнуть при их совместном применении с традиционными методами лечения в онкологии, которые доказали свою эффективность. Потому что есть препараты, которые токсичны, но пациент может не знать об этом или от него сознательно скрывают такую информацию ”.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.