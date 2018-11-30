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      Как не заболеть раком: ученые назвали лучший профилактический комплекс действий

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      Как не заболеть раком
      Как не заболеть раком / informator.news

      Ученые назвали комплекс мероприятий который поможет снизить риск развития злокачественных опухолей до 40% случаев. Главное, считают научные эксперты, – это вес, движение и питание.

      Об этом говорится в результатах исследования специалистов Всемирного фонда исследований рака, передает ВВС.

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      Ученые рекомендуют больше времени проводить в движении. Согласно данным ученых, 150 минут умеренной физической активности в неделю, или 75 минут интенсивных нагрузок, – это и норма движений, которая защищает от развития рака толстой кишки, а также позволяет держать хорошую физическую форму.

      Фізична активність може попередити онкологічні захворювання

      Физическая активность может предупредить онкологические заболевания

      В частности, специалисты говорят, что взрослым очень полезно не набирать вес, избегать напитков, в которых содержится сахар, и алкоголь. Кроме того, все должны стремиться быть максимально стройными, но не допускать при этом и сползания в недостаточный вес.

      В плане питания необходимо максимально ограничить употребление фастфуда, обработанных продуктов с высоким содержанием жира, крахмала или сахара, отказаться от табака. Для получения всех необходимых организму витаминов и микроэлементов, необходимо соблюдать рацион со значительным содержанием в нем овощей, фруктов, цельнозерновых и бобовых продуктов.

      via GIPHY

      В "здоровую" весовую категорию авторы доклада включают тех, чей индекс массы тела (ИМТ, соотношение роста и веса человека) укладывается в рамки от 18,5 до 25. При этом, добавляют они, значение ИМТ нужно поддерживать как можно ближе к нижней границе, поскольку с приближением к отметке 25 риск заболевания раком увеличивается.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: исследования Здоровье Профилактика заболеваний Онкозаболевания Медицина Советы
      Источник: 24 Канал
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