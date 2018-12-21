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      Как не замерзнуть насмерть и согреваться зимой: советы Супрун

      27 Читати новину українською
      Супрун рассказала, как греться в холодную пору года
      Супрун рассказала, как греться в холодную пору года / Фото из открытых источников

      В Украине в течение недели от переохлаждения и обморожения пострадали 264 человека, а еще 10 - умерли. Чтобы избежать летальных последствий и сохранить здоровье, в холодный период года следует быть очень осторожными.

      Это подчеркивает и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в своем Facebook.

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      Ульяна Супрун
      “Зимой крайне важно не только сохранять тепло, но и делиться им. Существует много "традиционных" способов, чтобы согреться. Зато не все действительно действенны, более того могут быть даже опасными для здоровья”.

      По словам главы Минздрава, стоит придерживаться нескольких основных правил для согревания.

      В частности, в холодное время года нужно тепло одеваться чтобы не замерзнуть, но и не вспотеть. Супрун отметила, что если человек долго будет находиться на холоде, потеть и переутомляться – может получить переохлаждение и обморожения.

      Чиновница добавила, что стоит следить, чтобы открытые участки тела были защищены теплой и сухой одеждой.

      via GIPHY

      Супрун отметила, что в морозную погоду важно не потеть. Поэтому она советует надевать несколько более легких свитеров, а не один очень теплый, ведь если станет жарко, один из них можно снять.

      По ее словам, не нужно надевать слишком много вещей, ведь большое количество одежды сдерживает движения. Верхняя одежда должна защищать от ветра и снега. Поэтому лучше, чтобы к телу плотно прилегал один слой одежды – например, термобелье, а уже поверх него свободный наряд. Глава Минздрава отмечает, что такая комбинация создаст слой воздуха, который греет тело.

       
      Уьляна Супрун
      “Не согревайтесь алкоголем. Горячий глинтвейн или водка с перцем дают обманчивое ощущение тепла. Алкоголь и низкая температура на улице – опасная комбинация”.

      Также, зимой нельзя выходить из дома голодными. По ее словам, если человек мерзнет, то стоит поесть чего-то теплого. Также важно пить достаточно жидкости.

      Супрун добавляет, что для усиления кровообращения нужно двигать руками, пальцами ног, и избегать переутомления на морозе.

      Если человеку нужно долго быть на улице, то необходимо каждые полчаса-час заходить в теплое помещение или в ближайший пункт обогрева.

      Кроме того, чиновница призывает не курить зимой, ведь никотин плохо влияет на стенки сосудов, что приводит к увеличению рисков нарушения терморегуляции.

       

       

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Министерство здравоохранения Украины Алкоголь Ульяна Супрун Табак
      Источник: 24 Канал
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