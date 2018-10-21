Как неправильный прикус влияет на здоровье
Прикус у ребенка проходит через пять периодов развития – от рождения и до 15 лет, когда все молочные зубы меняются на постоянные. В период между 12 и 15 годами развивается постоянный прикус.
Некоторые привычки пагубно влияют на прикус, пишет портал "Наша Мама".
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К примеру, привычка сосать палец, губы. Соска тоже искривляет прикус, поэтому ее советуют не давать ребенку вообще. Негативно влияет на это и дыхание ртом.
Некоторые мамы кормят ребенка перетертой пищей, когда у малышей уже есть зубы. Однако такой подход неправильный – зубы должны получать нагрузку.
Неправильный прикус плохо влияет на мозговую оболочку. Из-за скопление зубов страдают позвоночный канал, крестец, спинной мозг и все основные нервы.
Как неправильный прикус влияет на здоровье
Неправильный прикус может привести к головной боли и щелканью при открывании рта, болезненым ощущениям в жевательных мышцах.
Другие последствия неправильного прикуса:
- усиленное стирание зубов;
- кариес;
- выпадение зубов;
- некачественное жевание;
- проблемы с пищеварением;
- психологические проблемы.
Уже с года ребенка можно показать стоматологу для осмотра и делать такие визиты регулярно. Специалист сможет заметить начало болезни и избежать ее.
Регулярно водите ребенка к стоматологу
Чтобы выявить, есть ли у ребенка неправильный прикус, попросите его откусить часть моркови. пережевать и выплюнуть. При правильном прикусе кусочки будут одинаковыми, а при неправильном – кусочки будут отличаться по форме и размеру.
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