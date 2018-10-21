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      Как неправильный прикус влияет на здоровье

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      Как неправильный прикус влияет на здоровье
      Как неправильный прикус влияет на здоровье / nearsay.com

      Прикус у ребенка проходит через пять периодов развития – от рождения и до 15 лет, когда все молочные зубы меняются на постоянные. В период между 12 и 15 годами развивается постоянный прикус.

      Некоторые привычки пагубно влияют на прикус, пишет портал "Наша Мама".

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      К примеру, привычка сосать палец, губы. Соска тоже искривляет прикус, поэтому ее советуют не давать ребенку вообще. Негативно влияет на это и дыхание ртом.

      Некоторые мамы кормят ребенка перетертой пищей, когда у малышей уже есть зубы. Однако такой подход неправильный – зубы должны получать нагрузку.

      Неправильный прикус плохо влияет на мозговую оболочку. Из-за скопление зубов страдают позвоночный канал, крестец, спинной мозг и все основные нервы.

      Як неправильний прикус впливає на здоров’я

      Как неправильный прикус влияет на здоровье

      Неправильный прикус может привести к головной боли и щелканью при открывании рта, болезненым ощущениям в жевательных мышцах.

      Другие последствия неправильного прикуса:

      1. усиленное стирание зубов;
      2. кариес;
      3. выпадение зубов;
      4. некачественное жевание;
      5. проблемы с пищеварением;
      6. психологические проблемы.

      Уже с года ребенка можно показать стоматологу для осмотра и делать такие визиты регулярно. Специалист сможет заметить начало болезни и избежать ее.

      Регулярно водіть дитину до стоматолога

      Регулярно водите ребенка к стоматологу

      Чтобы выявить, есть ли у ребенка неправильный прикус, попросите его откусить часть моркови. пережевать и выплюнуть. При правильном прикусе кусочки будут одинаковыми, а при неправильном – кусочки будут отличаться по форме и размеру.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе  Здоровье.

      Теги: Здоровье Дети Гигиена
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 21 октября
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