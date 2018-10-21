Прикус у ребенка проходит через пять периодов развития – от рождения и до 15 лет, когда все молочные зубы меняются на постоянные. В период между 12 и 15 годами развивается постоянный прикус.

Некоторые привычки пагубно влияют на прикус, пишет портал "Наша Мама".

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К примеру, привычка сосать палец, губы. Соска тоже искривляет прикус, поэтому ее советуют не давать ребенку вообще. Негативно влияет на это и дыхание ртом.

Некоторые мамы кормят ребенка перетертой пищей, когда у малышей уже есть зубы. Однако такой подход неправильный – зубы должны получать нагрузку.

Неправильный прикус плохо влияет на мозговую оболочку. Из-за скопление зубов страдают позвоночный канал, крестец, спинной мозг и все основные нервы.

Как неправильный прикус влияет на здоровье

Неправильный прикус может привести к головной боли и щелканью при открывании рта, болезненым ощущениям в жевательных мышцах.

Другие последствия неправильного прикуса:

усиленное стирание зубов; кариес; выпадение зубов; некачественное жевание; проблемы с пищеварением; психологические проблемы.

Уже с года ребенка можно показать стоматологу для осмотра и делать такие визиты регулярно. Специалист сможет заметить начало болезни и избежать ее.

Регулярно водите ребенка к стоматологу

Чтобы выявить, есть ли у ребенка неправильный прикус, попросите его откусить часть моркови. пережевать и выплюнуть. При правильном прикусе кусочки будут одинаковыми, а при неправильном – кусочки будут отличаться по форме и размеру.

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