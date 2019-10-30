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      Как непростые 90-е объединили женщин, которые сегодня успешно руководят городом на Харьковщине

      Плечом к плечу 39 Читати новину українською

      Сегодня роль женщины в обществе растет. Не только в Украине, но и во всем мире. Равноправное участие женщин и мужчин является залогом устойчивого экономического развития общества. Так, в бывшем казацком городке Мерефе на Харьковщине сейчас хозяйничают женщины. Что из этого получается – читайте ниже.

      Мерефянский дом культуры в городе один, и именно там сконцентрировано больше всего возможностей для творческого развития детей: хореография, вокал, театральное искусство, спорт, прикладное искусство, рисование.

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      Там – как в улье. В каждом кабинете репетиции, занятия или тренировки, а в подвале скромно тренируется действующий чемпион мира по гиревому спорту среди ветеранов.

      У директора дома культуры Ирины Сердюк хватает запала координировать работу свыше 40 кружков. Под ее руководством более 20 работников. Она придумывает номера и костюмы, администрирует поездки на конкурсы и соревнования.

      Ірина Сердюк
      Ирина Сердюк

      Активные и целеустремленные женщины – это то, чем приятно удивляет Мерефа.

      Мерефа – город в Харьковском районе, расположенный в 20 километрах от областного центра. Население ОТО — около 25 тысяч человек. В состав общины входят 7 населенных пунктов. На территории Мерефянской общины проживают около 15 000 женщин. Из них 4 тысячи приобщены к работе местного Женского совета.

      В Доме творчества уже обновили фасад, сделав его энергоэффективным. Следующие запланированные проекты – ремонт зрительского зала и реконструкция сцены.

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      Что такое Женский совет? Это консультативно-совещательный орган при городском совете. Основан в 1996 году для эффективного представления женщин во всех сферах жизни общества. Приоритетные направления работы: интересы детей, молодежи, женщин и пожилых людей.

      Заседания Женского совета проводятся не реже, чем один раз в месяц. Госпожа Раиса Угненко – неизменная глава Женского совета больше 20 лет. Вспоминает – к созданию совета подтолкнули непростые 90-е.

      Перестали работать крупные предприятия. И семьи, которые династиями на них работали, остались без работы,
      – говорит госпожа Раиса.

      Тогда решили объединиться 360 представительниц различных организаций и предприятий города. В Совет вошли самые прогрессивные женщины – лидеры в образовании, экономике и политике.

      Засідання Жіночої ради у Мерефі
      Заседание Женского совета в Мерефе

      Поражает то, что деятельность Совета, все 23 года его существования, не стоила городу денег. Городской совет помогает с помещениями для заседаний и оказывает информационную поддержку. А участницы Женского совета ежегодно отчитываются на заседаниях исполкома о своей работе.

      Так, представительница Женского совета Валентина разработала проект очистки озера и обустройства территории возле него.

      В феврале мы сюда пригнали технику и начали чистить. Берега вычистили до определенной глубины, открыли источники. Продолжаем воплощать наш проект. Это все было в камышах,
      – отчитывается Валентина.

      Также здесь установили фонари, а в планах – беседки, скамьи и мангалы, чтобы превратить озеро в безопасное и удобное общественное пространство.

      Озеро в місті Мерефі на Харківщині
      Озеро в городе Мерефе на Харьковщине

      Жители Мерефы поддерживают инициативы Женского совета и активную позицию женщин в жизни общины. Местные рассказывают, что когда в Украине начались военные действия, представительницы Женского совета собирали гуманитарную помощь.

      Благодаря деятельности Женского совета в 2018 году, Мерефа стала призером конкурса "Лучшие практики местного самоуправления" от Минрегиона и Совета Европы.

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      Автор: Андрей Сайчук, Федор Прокопчук
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости Харькова Плечом к плечу
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