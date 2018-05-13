21:23
13 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
15°C 8°C
  • понедельник
    17°C 11°C
  • вторник
    22°C 11°C
  • среда
    23°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Как Нетта отреагировала на свою победу на Евровидении-2018: эмоциональное видео

9597 Читати новину українською
Нетта после победы на Евровидении 2018
Нетта после победы на Евровидении 2018 / Соцсети

В сети появилось видео фрагмента, когда стало известно, что именно представительница от Израиля Нетта Барзилай победила на песенном конкурсе Евровидение-2018.

Соответствующий ролик опубликовал официальный Youtube-канал Евровидение.

Читайте также: Стало известно, что сказала Нетта сразу после победы на Евровидении-2018

На кадрах изображены последние секунды оглашения результатов голосования, когда оставалось узнать, за которые две страны больше всего голосов отдали зрители.

Заметим, что на тот момент лидировала Австрия с 342 баллами – Cesár Sampson с песней Nobody But You стал лучшим по версии жюри (271 балл), но от зрителей получил лишь 13-й самый высокий балл (71 пункт).

Однако, еще не было известно, сколько очков получили Израиль и Кипр – фавориты Евровидения-2018 по версии букмекеров. К слову, по мнению жюри, Израиль занял третью строчку (212 баллов), а Кипр – пятую (183 балла).

"Страна, которая получила второй самый высокий балл по версии зрителей с 253 баллами – это Кипр. И Это означает, что Израиль – победитель Евровидения-2018. Израиль получил 317 баллов от зрителей и 529 в целом. Поздравления. Итак, мы имеем Нетту из Израиля с песней Toy", – заявили ведущие конкурса.

Реакция Нетти на победу на Евровидении 2018: видео

Также организаторы опубликовали выступление Нетты уже после объявления результатов, которое выдалось на редкость зажигательным и разноцветным.

Читайте также: Победитель Евровидения 2018 Нетта Барзилай: биография певицы, которая покорила всю Европу

Видео выступления представительницы от Израиля Нетти после победы на Евровидении-2018

 

 

 

Теги: LifeStyle Новости Израиля Новости культуры Музыка Евровидение 2018 Евровидение Нетта Барзилай
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
сегодня, 20:02 Як влада призначає на посади потрібних людей без конкурсів і розголосу
Сергій Лещенко 257
Україну чекають пожежі
сегодня, 19:01 Україну чекають пожежі
Юрій Одарченко 444
Чим Уганда відрізняється від Росії?
сегодня, 16:00 Чим Уганда відрізняється від Росії?
Ольга Бродська 1262
Как провести в парламент большинство представителей общества, а не олигархов
сегодня, 15:00 Как провести в парламент большинство представителей общества, а не олигархов
Єгор Соболєв 216
Сколько детей у знаменитостей? Тест
сегодня, 14:07 Сколько детей у знаменитостей? Тест
202
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук