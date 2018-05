Как Нетта отреагировала на свою победу на Евровидении-2018: эмоциональное видео

В сети появилось видео фрагмента, когда стало известно, что именно представительница от Израиля Нетта Барзилай победила на песенном конкурсе Евровидение-2018.

Соответствующий ролик опубликовал официальный Youtube-канал Евровидение.

Читайте также: Стало известно, что сказала Нетта сразу после победы на Евровидении-2018

На кадрах изображены последние секунды оглашения результатов голосования, когда оставалось узнать, за которые две страны больше всего голосов отдали зрители.

Заметим, что на тот момент лидировала Австрия с 342 баллами – Cesár Sampson с песней Nobody But You стал лучшим по версии жюри (271 балл), но от зрителей получил лишь 13-й самый высокий балл (71 пункт).

Однако, еще не было известно, сколько очков получили Израиль и Кипр – фавориты Евровидения-2018 по версии букмекеров. К слову, по мнению жюри, Израиль занял третью строчку (212 баллов), а Кипр – пятую (183 балла).

"Страна, которая получила второй самый высокий балл по версии зрителей с 253 баллами – это Кипр. И Это означает, что Израиль – победитель Евровидения-2018. Израиль получил 317 баллов от зрителей и 529 в целом. Поздравления. Итак, мы имеем Нетту из Израиля с песней Toy", – заявили ведущие конкурса.

Реакция Нетти на победу на Евровидении 2018: видео

Также организаторы опубликовали выступление Нетты уже после объявления результатов, которое выдалось на редкость зажигательным и разноцветным.

Читайте также: Победитель Евровидения 2018 Нетта Барзилай: биография певицы, которая покорила всю Европу

Видео выступления представительницы от Израиля Нетти после победы на Евровидении-2018