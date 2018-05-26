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Как носить джинсовые шорты, которые подойдут всем женщинам: модные идеи

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Как носить джинсовые шорты, которые подойдут всем женщинам: модные идеи
Как носить джинсовые шорты, которые подойдут всем женщинам: модные идеи / Фото из открытых источников

Недавно эксперты назвали универсальную модель шортов, которые подходят всем типам фигур девушек и женщин. Ими стали шорты с повышенной талией.

В 2018 году модницы не боятся носить шорты из денима с яркими принтами, аксессуарами и прорезями. Но единственная модель шортов, которая подойдет любой девушке и женщине стали шорты с повышенной талией.

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Джинсовые шорты с высокой талией могут не только стильно выглядеть, но и подчеркнуть все достоинства вашей фигуры. Их можно легко носить с топами, майками, футболками легкими блузами, тренчами и даже строгими рубашками.

Не бойтесь экспериментировать и вы всегда будете выглядеть на высоте! А для этого мы вам предлагаем несколько идей, как носить джинсовые шорты с высокой талией.

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Теги: LifeStyle Стиль и мода Советы
Источник: 24 Канал
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