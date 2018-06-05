Как носить мюли: советы фэшн-блоггеров

Мюли возвращаются в моду из 80-х. Это стильная обувь с открытой пяткой и лодыжкой, которая станет отличным вариантом для летнего образа, Как их носить и с чем сочетать, демонстрируют мировые fashion блоггеры.

Звезды и блогеры обувают мюли на каблуке и без с платьями, джинсами, юбками и прочее. Этим самым, показывают, как это обувь летом может стать идеальным под любую одежду.

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Предлагаем Вам варианты, с чем носить мюли:

Стильно будет совместить мюли с классическими джинсами прямого кроя.

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К примеру, известная блогер Кьяра Ферраньи, которая часто носит такую обувь и выглядит непревзойденно. На фото итальянка надела классический тренч с голубыми джинсами и мюли.

Кьяра Ферраньи / Instagram

Кроме этого, девушка смогла удачно совместить мюли с ярким леопардовым принтом.

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Кьяра Ферраньи / Instagram

Еще одна известная блогер Asiyami Gold также часто обувает мюли и публикует фото летних луков в Instagram.

На фото девушка совместила стильную обувь телесного цвета с белыми джинсами и белой рубашкой.

Допис, поширений Asiyami Gold (@asiyami_gold) 19 Вер 2017 р. о 11:21 PDT

Допис, поширений Asiyami Gold (@asiyami_gold) 30 Сер 2017 р. о 9:24 PDT

Кроме того, мюли можно надевать вместе с платьем.

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Допис, поширений Asiyami Gold (@asiyami_gold) 30 Лип 2017 р. о 5:17 PDT

Допис, поширений користувачем @mes_florileges 3 Чер 2018 р. о 11:30 PDT

Мюли на высоком или низком каблуке и юбка-миди создадут беспроигрышный нежный образ.

Допис, поширений Asiyami Gold (@asiyami_gold) 6 Січ 2017 р. о 12:19 PST

Еще один отличный вариант – кюлоты. Широкие укороченные брюки с узором создают интересный ансамбль с мюлями на низком каблуке или с тонкой подошвой.

Интересно, что поклонники культового сериала "Секс и город" часто могли увидеть главную героиню Кэрри Брэдшоу в этой обуви.

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Сериал "Секс и город"