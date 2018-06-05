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Как носить мюли: советы фэшн-блоггеров

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С чем носить мюли
С чем носить мюли / Коллаж 24 канал

Мюли возвращаются в моду из 80-х. Это стильная обувь с открытой пяткой и лодыжкой, которая станет отличным вариантом для летнего образа, Как их носить и с чем сочетать, демонстрируют мировые fashion блоггеры.

Звезды и блогеры обувают мюли на каблуке и без с платьями, джинсами, юбками и прочее. Этим самым, показывают, как это обувь летом может стать идеальным под любую одежду.

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Предлагаем Вам варианты, с чем носить мюли:

Стильно будет совместить мюли с классическими джинсами прямого кроя.

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К примеру, известная блогер Кьяра Ферраньи, которая часто носит такую обувь и выглядит непревзойденно. На фото итальянка надела классический тренч с голубыми джинсами и мюли.

к'яра ферраньї

Кьяра Ферраньи / Instagram

Кроме этого, девушка смогла удачно совместить мюли с ярким леопардовым принтом.

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к'яра ферраньї

Кьяра Ферраньи / Instagram

Еще одна известная блогер Asiyami Gold также часто обувает мюли и публикует фото летних луков в Instagram.

На фото девушка совместила стильную обувь телесного цвета с белыми джинсами и белой рубашкой.

Кроме того, мюли можно надевать вместе с платьем.

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Мюли на высоком или низком каблуке и юбка-миди создадут беспроигрышный нежный образ.

Еще один отличный вариант – кюлоты. Широкие укороченные брюки с узором создают интересный ансамбль с мюлями на низком каблуке или с тонкой подошвой.

 

Becoming one with my environment at @alaralagos. This space is incredible

Допис, поширений Asiyami Gold (@asiyami_gold)

Интересно, что поклонники культового сериала "Секс и город" часто могли увидеть главную героиню Кэрри Брэдшоу в этой обуви.

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Сериал "Секс и город"

Теги: LifeStyle Мода Стиль и мода
Источник: 24 Канал
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