Как носить мюли: советы фэшн-блоггеров
Мюли возвращаются в моду из 80-х. Это стильная обувь с открытой пяткой и лодыжкой, которая станет отличным вариантом для летнего образа, Как их носить и с чем сочетать, демонстрируют мировые fashion блоггеры.
Звезды и блогеры обувают мюли на каблуке и без с платьями, джинсами, юбками и прочее. Этим самым, показывают, как это обувь летом может стать идеальным под любую одежду.
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Предлагаем Вам варианты, с чем носить мюли:
Стильно будет совместить мюли с классическими джинсами прямого кроя.
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К примеру, известная блогер Кьяра Ферраньи, которая часто носит такую обувь и выглядит непревзойденно. На фото итальянка надела классический тренч с голубыми джинсами и мюли.
Кьяра Ферраньи / Instagram
Кроме этого, девушка смогла удачно совместить мюли с ярким леопардовым принтом.
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Кьяра Ферраньи / Instagram
Еще одна известная блогер Asiyami Gold также часто обувает мюли и публикует фото летних луков в Instagram.
На фото девушка совместила стильную обувь телесного цвета с белыми джинсами и белой рубашкой.
Кроме того, мюли можно надевать вместе с платьем.
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Мюли на высоком или низком каблуке и юбка-миди создадут беспроигрышный нежный образ.
Еще один отличный вариант – кюлоты. Широкие укороченные брюки с узором создают интересный ансамбль с мюлями на низком каблуке или с тонкой подошвой.
Интересно, что поклонники культового сериала "Секс и город" часто могли увидеть главную героиню Кэрри Брэдшоу в этой обуви.
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Сериал "Секс и город"