Как носить самую модную обувь лета на примере звезд: фото
Эксперты фэшн-издания Vogue проанализировали street-style образы звезд, советы модных экспертов и обувь, которую выпустили мировые бренды и выяснили, что самой трендовой обувью лета неожиданно стали сандалии.
Об этом сообщают на сайте издания.
По мнению журналистов, нашумевшие сникерсы, Croc платформы и обувь в стиле "ugly" уже отошли в прошлое и неизвестно, когда снова вернутся на прилавки магазинов.
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На протяжении всего лета модели, артисты и звезды Голливуда с удовольствием обували удобные и легкие сандалии,– со шнуровкой, застежками или невысоким каблуком. Среди цветов преобладала светлая гамма, которая отлично подходила как для выхода на пляжную прогулку, так и на вечеринку.
Предлагаем посмотреть несколько примеров, как комбинировали сандалии до своих образов знаменитости в Instagram.