Как носить самую модную обувь лета на примере звезд: фото

Эксперты фэшн-издания Vogue проанализировали street-style образы звезд, советы модных экспертов и обувь, которую выпустили мировые бренды и выяснили, что самой трендовой обувью лета неожиданно стали сандалии.

Об этом сообщают на сайте издания.

По мнению журналистов, нашумевшие сникерсы, Croc платформы и обувь в стиле "ugly" уже отошли в прошлое и неизвестно, когда снова вернутся на прилавки магазинов.

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На протяжении всего лета модели, артисты и звезды Голливуда с удовольствием обували удобные и легкие сандалии,– со шнуровкой, застежками или невысоким каблуком. Среди цветов преобладала светлая гамма, которая отлично подходила как для выхода на пляжную прогулку, так и на вечеринку.

Предлагаем посмотреть несколько примеров, как комбинировали сандалии до своих образов знаменитости в Instagram.

Допис, поширений Romee Strijd (@romeestrijd) 22 Лип 2018 р. о 3:06 PDT

Допис, поширений Chiara Ferragni (@chiaraferragni) 8 Лип 2018 р. о 10:37 PDT

Допис, поширений A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) 15 Лип 2018 р. о 5:47 PDT

Допис, поширений MakeLifeEasier (@makelifeeasier_pl) 22 Лип 2018 р. о 9:01 PDT

Допис, поширений Alessandra Ambrosio (@alessandraambrosio) 16 Лип 2018 р. о 11:11 PDT