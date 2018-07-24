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Как носить самую модную обувь лета на примере звезд: фото

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Сандалии
Сандалии / www.travelandleisure.com

Эксперты фэшн-издания Vogue проанализировали street-style образы звезд, советы модных экспертов и обувь, которую выпустили мировые бренды и выяснили, что самой трендовой обувью лета неожиданно стали сандалии.

Об этом сообщают на сайте издания.

По мнению журналистов, нашумевшие сникерсы, Croc платформы и обувь в стиле "ugly" уже отошли в прошлое и неизвестно, когда снова вернутся на прилавки магазинов.

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На протяжении всего лета модели, артисты и звезды Голливуда с удовольствием обували удобные и легкие сандалии,– со шнуровкой, застежками или невысоким каблуком. Среди цветов преобладала светлая гамма, которая отлично подходила как для выхода на пляжную прогулку, так и на вечеринку.

Предлагаем посмотреть несколько примеров, как комбинировали сандалии до своих образов знаменитости в Instagram.

 

 

 

 

 

 

Теги: LifeStyle Стиль и мода Мода Голливуд
Источник: 24 канал
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