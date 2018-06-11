Как носить носки с босоножками: модные варианты
Сочетание носков с босоножками, как правило, не ассоциируется с чем-то модным и женственным. Однако многие фешен-блогеры, стилисты и знаменитости любят такой ансамбль.
В частности, известная модель Кендалл Дженнер появилась на красной дорожке в босоножках на ремешках и в телесных носках.
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Кендалл Дженнер
Издание Vogue выбрало несколько стильных вариантов, как сочетать босоножки с носками в повседневной жизни и на светские события.
Все фото: Vogue
Источник: 24 Канал
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