Как носить носки с босоножками: модные варианты

Сочетание носков с босоножками, как правило, не ассоциируется с чем-то модным и женственным. Однако многие фешен-блогеры, стилисты и знаменитости любят такой ансамбль.

В частности, известная модель Кендалл Дженнер появилась на красной дорожке в босоножках на ремешках и в телесных носках. Читайте также: Что надеть летом: 12 стильных идей в фото Кендалл Дженнер Издание Vogue выбрало несколько стильных вариантов, как сочетать босоножки с носками в повседневной жизни и на светские события. Все фото: Vogue