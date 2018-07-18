Как носить платье-тренч в стиле Меган Маркл: подборка стильных идей

Новый оригинальный выход Меган Маркл с мужем принцем Гарри, который состоялся 17 июля, удивил всех модниц мира. Трендовое платье-тренч, которое захватило все подиумы весеннего и летнего сезона, очень подходило герцогине Сассекской.

Самые известные дома моды заявили о платье-тренче еще в начале весны, но известные звезды и фэшн-блогеры примеряют его сегодня. Да и не удивительно, поскольку такое необычное платье из легкой ткани, которое можно носить на голое тело и поверх базовых вещей, является очень удобным и стильным.

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Меган Маркл в платье-тренч от Nonie

Поясок, который обычно встречается в таких платьях, прекрасно подчеркивает талию женщин, удобный крой и длина идеально подходят как для деловых встреч и прогулок по городу, так и для посещения вечеринок.

Предлагаем купить модную вещь, как у Меган Маркл, от бренда Nonie, пока она не потеряла своей актуальности, и смело комбинировать с различной обувью и аксессуарами.

С пальто и туфлями-лодочками одинаковых оттенков

С экстравагантными туфлями и яркими аксессуарами

С изысканным платком и ботфортами

С белой базовой рубашкой, босоножками и стильной сумкой

С черной водолазкой, кожаными брюками и ботинками

С белой футболкой, шнурованными туфлями и модным клатчем

С клетчатой рубашкой, соломенной сумкой и босоножками на высокой платформе

С элегантным пояском, туфлями и сумкой