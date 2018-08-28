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Как носить платья с цветочным принтом этой осенью: 10 идей в фото

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Как носить платья с цветочным принтом этой осенью
Как носить платья с цветочным принтом этой осенью / www.vogue.fr

Лучшие фэшн-блогеры мира и именитые дизайнеры уже в конце лета начинают демонстрировать, как следует сочетать вещи из осеннего гардероба, чтобы выглядеть стильно и красиво.

В издании Vogue Paris показали, как гости показов Fashion Week осень-зима 2018-2019 сумели удачно совместить длинные платья с цветочным принтом и другими модными вещами. Если вы сторонник романтических street-style образов, то обязательно обратите внимание на стильную фотоподборку.

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С уверенностью можно сказать, что актуальными этой осенью как всегда будут классические тренчи, остроносые сапоги с широким голенищем и плетеные сумки.

Как носить платья с цветочным принтом осенью 2018:

С кашемировым бежевым пальто и сапогами из замши оливкового цвета

С остроносыми лаковыми сапогами красного цвета на каблуке

С теплым свитером поверх платья, массивными аксессуарами и ботинками

С очками, мини-клатчем и замшевыми ботинками на удобных каблуках

С нежной сумочкой на цепочке и в очках

С белыми ботинками с деревянной подошвой и лаковой сумкой

С туфлями-лодочками и плетеной сумкой

С кожаными ботинками и лаконичной сумочкой

С белым тренчем и высокими ботинками со шнуровкой

С круглой сумкой в стиле Chanel и массивными украшениями

Теги: LifeStyle Советы Стиль и мода
Источник: 24 Канал
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