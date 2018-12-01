Как нотариус вляпалась в историю скандального Одесского медуниверситета

Нотариус Татьяна Дышлевая из Броваров вляпалась в неприятную историю с Одесским медуниверситетом и вошла в мутную воду, в которой уже побывали ее коллеги из регистрационных услуг.

Об этом рассказала в своем видеоблоге "ЦРУ. За кадром" автор и журналистка Татьяна Мартынюк.

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Она сообщила, что исполняющим обязанности и подписантом от университета внесли Юрия Сухина, за назначение которого накануне якобы проголосовал трудовой коллектив.

Интересно, что делать перерегистрацию главы Национального Одесского медуниверситета доверили регистраторам с коммунального предприятия при сельском совете села Ройлянка. Это аж 120 километров от самой Одессы. Хотя по факту – это фейковое КП,

– сказала Мартынюк.

По ее словам, в следующий раз перерегистрацию сделал уже не просто регистратор с сельского КП, а нотариус из города Бровары – некая Татьяна Дышлевая, которая поняла, что вляпалась в неприятную историю, и вошла в мутную воду, в которой уже побывали ее коллеги с ройлянского КП регистрационных услуг.

А что дальше? Дело за Минюстом – как быстро он решит вопрос или откатит назад все действия своих подопечных. И что имеем – в заложниках трудовой коллектив и студенты университета, ведь даже зарплатные сведения не могут быть подписаны нелегитимным руководителем. Любой регистратор и нотариус, с любого уголка страны может в любой момент изменить не то, что ректора государственного университета, президента в стране, – подчеркнула Мартынюк.

Видео полного выпуска видеоблога "ЦРУ. За кадром" за 1 декабря 2018