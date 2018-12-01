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      Как нотариус вляпалась в историю скандального Одесского медуниверситета

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      Одесский медуниверситет
      Одесский медуниверситет / Фото из открытых источников

      Нотариус Татьяна Дышлевая из Броваров вляпалась в неприятную историю с Одесским медуниверситетом и вошла в мутную воду, в которой уже побывали ее коллеги из регистрационных услуг.

      Об этом рассказала в своем видеоблоге "ЦРУ. За кадром" автор и журналистка Татьяна Мартынюк.

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      Она сообщила, что исполняющим обязанности и подписантом от университета внесли Юрия Сухина, за назначение которого накануне якобы проголосовал трудовой коллектив.

      Интересно, что делать перерегистрацию главы Национального Одесского медуниверситета доверили регистраторам с коммунального предприятия при сельском совете села Ройлянка. Это аж 120 километров от самой Одессы. Хотя по факту – это фейковое КП,
      – сказала Мартынюк.

      По ее словам, в следующий раз перерегистрацию сделал уже не просто регистратор с сельского КП, а нотариус из города Бровары – некая Татьяна Дышлевая, которая поняла, что вляпалась в неприятную историю, и вошла в мутную воду, в которой уже побывали ее коллеги с ройлянского КП регистрационных услуг.

      А что дальше? Дело за Минюстом – как быстро он решит вопрос или откатит назад все действия своих подопечных. И что имеем – в заложниках трудовой коллектив и студенты университета, ведь даже зарплатные сведения не могут быть подписаны нелегитимным руководителем. Любой регистратор и нотариус, с любого уголка страны может в любой момент изменить не то, что ректора государственного университета, президента в стране, – подчеркнула Мартынюк.

      Видео полного выпуска видеоблога "ЦРУ. За кадром" за 1 декабря 2018

       

      Теги: Новости Украины Коррупция Видеоблоги Новости Одессы
      Источник: 24 канал
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