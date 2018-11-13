Как новички сборной Украины пели "Червону руту" на посвящении: видео

В сборной Украины по футболу есть традиция – новички поют песни во время посвящения на первом совместном ужине. В этот раз такими новичками стали Марьян Швед и Виталий Миколенко. А выбрали они для выполнения "Червону руту".

Столичной резиденцией сборной стал отель "Хаятт Ридженси". Игроки прибыли туда еще в понедельник, 12 ноября. Ребята прибыли в расположение в полдень – как раз к обеду. Среди первых заселились все дебютанты – Виталий Миколенко, Марьян Швед, Андрей Борячук, а также Сергей Болбат, для которого этот вызов в национальную команду стал не первым, но премьерным от Андрея Шевченко.

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Именно Швед и Миколенко и первыми исполняли песню на посвящении новичков. Сделали они это на праздничном ужине сборной Украины, посвященном победе в группе Лиги наций УЕФА. Кстати, на это событие были приглашены и те исполнители, которые по разным причинам не участвуют в сборе, однако являются игроками основной обоймы национальной команды, и вклад части из них в получение путевки в элитный дивизион сборных Старого Света не подлежит сомнению: Марлос, Ярослав Ракицкий, Сергей Сидорчук, Артем Беседин, Иван Ордец.

Ти признайся мені, звідки в тебе ті чари

Віталій Миколенко нам обіцяв заспівати українську пісню - виконано

Мар'ян Швед сказав, що додатково виконає пісню, яку ви обрали - чекаємо pic.twitter.com/ukk08dWwLT — FootballHub (@FootballHub_Ua) 13 листопада 2018 р.

Напомним, что сборная Украины сыграет 16 ноября со Словакией в Лиге наций, а 20 ноября – товарищеский матч с Турцией.

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