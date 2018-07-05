Как "Новичок" попал в организм пары из Эймсбери: версия эксперта по химическому оружию

45-летний Чарли Роули и 44-летняя Доун Стерджесс – пара, которая 4 июля отравилась "Новичком" в британском городке Эймсбери – могли найти выброшенный контейнер или шприц, использованные для переноски нервно-паралитического вещества на место, где было совершено покушение на жизнь экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, и случайно подверглись его воздействию.

По информации СМИ, пострадавшие побывали в Садах королевы Елизаветы, рядом с которыми в марте нашли без сознания Скрипалей, передает The Daily Mail.

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Сейчас полиция ищет источник смертоносного нервно-паралитического вещества "Новичок", которым отравилась пара. Как отмечается, Стерджесс стало плохо в 11:00 в субботу, а Роули потерял сознание у себя в ванной ближе к вечеру того же дня.

Издание добавляет, что Роули является зарегистрированным героиновым наркоманом.

Главный санитарный врач Великобритании Салли Дэвис призвала граждан страны "не подбирать неизвестные предметы или опасные объекты, вроде игл и шприцов".

Эксперт по химическому оружию Хэмиш де Бреттон-Гордон прокомментировал для газеты, что "Новичок" может месяцами храниться в шприце и всего "нескольких молекул достаточно, чтобы нанести вред здоровью человека".

Думаю, можно предположить, что (Стерджесс и Роули) подобрали шприц. Вероятно, они сами ввели себе это вещество. Всего нескольких молекул достаточно, чтобы нанести вред здоровью, но только в случае проникновения в кровь. Мы знаем, что несколько человек контактировали со Скрипалями, но не пострадали,

– отметил он.

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Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.



Насчет случая с отравлением Стерджесс и Роули в городе Эймсбери, расположенном неподалеку от печально известного Солсбери, британская полиция заявила, что рассматривает возможность того, что эти два инцидента могут быть связаны.