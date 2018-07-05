18:39
5 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
26°C 12°C
  • пятница
    28°C 18°C
  • суббота
    25°C 18°C
  • воскресенье
    26°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Туалет в космосе. Актриса на 12 этажей
Вєсті Кремля
22:37, 4 июля
Вести.UA. Новый образ леди Ю. Словцо Кивы
Вєсті.UA
20:13, 4 июля
Бизнес на инвалидах: кто стоит за масштабными грабежами человеческих земель
ЦРУ
09:00, 4 июля
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. НСК Олимпийский: главная арена страны
Згадати все
00:31, 4 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Как "Новичок" попал в организм пары из Эймсбери: версия эксперта по химическому оружию

133 Читати новину українською
Эксперт объяснил, как пара британцев могла отравиться "Новичком", неподалеку от Солсбери
Эксперт объяснил, как пара британцев могла отравиться "Новичком", неподалеку от Солсбери / Коллаж W3LiveNews.com

45-летний Чарли Роули и 44-летняя Доун Стерджесс – пара, которая 4 июля отравилась "Новичком" в британском городке Эймсбери – могли найти выброшенный контейнер или шприц, использованные для переноски нервно-паралитического вещества на место, где было совершено покушение на жизнь экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, и случайно подверглись его воздействию.

По информации СМИ, пострадавшие побывали в Садах королевы Елизаветы, рядом с которыми в марте нашли без сознания Скрипалей, передает The Daily Mail.

Читайте также: Новое отравление в Солсбери похоже на "дело Скрипалей": СМИ рассекретили детали

Сейчас полиция ищет источник смертоносного нервно-паралитического вещества "Новичок", которым отравилась пара. Как отмечается, Стерджесс стало плохо в 11:00 в субботу, а Роули потерял сознание у себя в ванной ближе к вечеру того же дня.

Издание добавляет, что Роули является зарегистрированным героиновым наркоманом.

Главный санитарный врач Великобритании Салли Дэвис призвала граждан страны "не подбирать неизвестные предметы или опасные объекты, вроде игл и шприцов".

Эксперт по химическому оружию Хэмиш де Бреттон-Гордон прокомментировал для газеты, что "Новичок" может месяцами храниться в шприце и всего "нескольких молекул достаточно, чтобы нанести вред здоровью человека".

Думаю, можно предположить, что (Стерджесс и Роули) подобрали шприц. Вероятно, они сами ввели себе это вещество. Всего нескольких молекул достаточно, чтобы нанести вред здоровью, но только в случае проникновения в кровь. Мы знаем, что несколько человек контактировали со Скрипалями, но не пострадали,
– отметил он.

Читайте также: Великобритания требует объяснений у России из-за нового отравления "Новичком"

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.

Насчет случая с отравлением Стерджесс и Роули в городе Эймсбери, расположенном неподалеку от печально известного Солсбери, британская полиция заявила, что рассматривает возможность того, что эти два инцидента могут быть связаны.

Теги: Отравление Сергея Скрипаля отравление Великобритания Полиция Новости России Расследования
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Чи спроможна Вища кваліфікаційна комісія суддів забезпечити результат, якого очікує суспільство
сегодня, 18:00 Чи спроможна Вища кваліфікаційна комісія суддів забезпечити результат, якого очікує суспільство
Роман Маселко 6
Як Донбасу уникнути інформаційних бацил
сегодня, 17:01 Як Донбасу уникнути інформаційних бацил
Максим Єфімов 67
Ловушка для ультраправых: чем опасна национальная однородность
сегодня, 16:00 Ловушка для ультраправых: чем опасна национальная однородность
Павло Казарін 122
Следите ли вы за скандалом между Холодницким и Сытником?
сегодня, 15:52 Следите ли вы за скандалом между Холодницким и Сытником?
42
Не верьте никому: как разоблачить политическую пропаганду перед выборами
сегодня, 14:58 Не верьте никому: как разоблачить политическую пропаганду перед выборами
Семен Кабакаєв 558
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук