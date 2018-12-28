Как новогодние елки могут навредить вашему здоровью
При покупке елки на Новый год украинцам следует обращать пристальное внимание на сопроводительные документы к товару. Некоторые елки могут представлять угрозу для здоровья покупателей.
Об этом рассказал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает "Обозреватель".
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По его словам, покупать елки необходимо только с сертификатом соответствия.
Олег Рубан
"Следует обращать внимание на наличие радиационного сертификата о безопасности... На сопроводительный документ – это касается любых товаров, которые продаются в сетях”.
Чиновник пояснил, что елки могут нести аллергическую и радиационную угрозу. Он отметил, что искусственные елки несут большую угрозу, чем живые.
Олег Рубан
"Сегодня появляется информация о наличии в искусственных елках формальдегида, фенола, других токсичных веществ. Можем говорить об остром отравлении или хроническом отравлении – все зависит от тех соединений, которые есть в данной елке. Надо смотреть сертификат на данную елку, вывод санэпидслужбы, подтверждающий безопасность данного изделия, а также содержание токсичных химических веществ. Если возникают сомнения относительно данной елки – обращаться в компетентные органы”.
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Источник: 24 Канал
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