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      Как новогодние елки могут навредить вашему здоровью

      35 Читати новину українською
      Новогодняя елка может быть вредной для здоровья
      Новогодняя елка может быть вредной для здоровья / styler.rbc.ua

      При покупке елки на Новый год украинцам следует обращать пристальное внимание на сопроводительные документы к товару. Некоторые елки могут представлять угрозу для здоровья покупателей.

      Об этом рассказал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает "Обозреватель".

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      По его словам, покупать елки необходимо только с сертификатом соответствия.

       
      Олег Рубан
      "Следует обращать внимание на наличие радиационного сертификата о безопасности... На сопроводительный документ – это касается любых товаров, которые продаются в сетях”.

      Чиновник пояснил, что елки могут нести аллергическую и радиационную угрозу. Он отметил, что искусственные елки несут большую угрозу, чем живые.

       
      Олег Рубан
      "Сегодня появляется информация о наличии в искусственных елках формальдегида, фенола, других токсичных веществ. Можем говорить об остром отравлении или хроническом отравлении – все зависит от тех соединений, которые есть в данной елке. Надо смотреть сертификат на данную елку, вывод санэпидслужбы, подтверждающий безопасность данного изделия, а также содержание токсичных химических веществ. Если возникают сомнения относительно данной елки – обращаться в компетентные органы”.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Новогодние праздники Здоровая жизнь
      Источник: 24 Канал
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