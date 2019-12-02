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      Как новый Избирательный кодекс повлияет на уровень политической коррупции: комментарий эксперта

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      Верховная Рада Украины на этой неделе должна рассмотреть ряд важных документов, среди которых и обновленный Избирательный кодекс. Если правительство примет этот законопроект, то уже осенью 2020 года местные выборы пройдут по новым правилам.

      И президент, и представители его политической силы отмечают постоянно то, что должны быть обеспечены соответствующие изменения относительно урегулирования вопроса местного самоуправления. Именно к этому они привязывают проведение местных выборов. Об этом в прямом эфире 24 каналу сообщил политолог Петр Лещук.

      Читайте также: Закон о ГБР и Избирательном кодексе: какие важные законы будет рассматривать Рада на этой неделе

      Политический эксперт пояснил, что главное идеологическое обоснование системы с открытыми списками заключается в том, что граждане голосуют не только за политическую силу, но и за конкретных представителей политической силы.

      Чем большее количество людей, которых можно подвинуть, заменить, тем ближе эта система к системе с открытыми списками,
      – отметил Лещук.

      По его мнению, любое расширение возможностей граждан влиять на списки – это шаг на пути к уменьшению уровня политической коррупции.

      Что предусматривает новый Избирательный кодекс?
      Он меняет систему избрания депутатов в парламент с 2023 года. С тех пор украинцы должны голосовать не только за название партии, но и за конкретного кандидата. Ранее членов Рады выбирали по пропорциональной системе с закрытыми партийными списками и в мажоритарных округах.

      Согласно новому кодексу, парламент будут избирать по открытым партийным спискам с региональными округами. В бюллетене будут только два варианта: "Номер партии, за которую отдаете свой голос" и "Номер кандидата в народные депутаты по партийному списку". В них надо будет записать порядковый номер партии и представителя от нее.

      Обновленная избирательная система

      Эксперт отметил, что на местном уровне система с открытыми списками уже использовалась во время последних выборов. Правда, тогда она вызвала много нареканий.

      Это был своеобразный гибрид пропорциональной и мажоритарной системы,
      – отметил Лещук.

      По его словам, если мы говорим об адекватном политическом представительстве, то нужно работать именно над синхронизацией избирательных систем на общенациональном и местном уровнях. Соответственно, должны быть соблюдены ключевые требования общества, касающиеся именно системы с открытыми списками.

      К теме: Разумков рассказал, почему Зеленский ветировал Избирательный кодекс

      Замечания к новому Избирательному кодексу

      Политолог отметил, что Избирательный кодекс – это документ соответствующего фундаментального веса и общественного значения, соответственно, к таким документам всегда будет немало замечаний и вопросов.

      Владимир Зеленский 14 сентября наложил вето на законопроект об изменениях в Избирательный кодекс. В ближайшее время Верховная Рада должна рассмотреть законопроект с предложениями президента.

      Однако, по его мнению, необходимо готовиться к обсуждению, и многое будет зависеть от того, насколько качественным и конструктивным оно будет.

      Главное, чтобы в итоге по результатам обсуждения был выработан такой документ, который будет пользоваться легитимностью и доверием со стороны общества,
      – прокомментировал эксперт.

      Зеленський, законопроект, зміни до виборчого законодавства, парламенсські вибори 2019, Верховна Рада
      Каковы предложения Зеленского по изменению избирательного законодательства / Инфографика 24 канала

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      Автор: Марина Васильева
      Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости политики Законодательство Местное самоуправление Местные выборы 2020
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