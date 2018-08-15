Как нужно правильно пить кофе

Нет какого-то секрета, как правильно пить кофе, главное – наслаждаться ароматом и вкусом напитка.

Так, в интервью 24 каналу соучредитель бренда Veterano Coffee Владимир Шевченко дал универсальный ответ на вопрос "Как правильно пить кофе?".

По его словам, в этом случае нет никаких особых секретов. "Что значит "правильно"? Ну, вот, пить сидя на стуле или на диване? Нет никаких секретов! Как тебе нравится – так и пей. Могут быть какие-то рекомендации, как варить кофе в турке с молоком. Просто потому, что турку потом трудно отмыть", – сказал он.

Читайте также: Как приготовить вкусный кофе дома: главные секреты

Со всем остальным, по словам эксперта, можно экспериментировать все время: добавлять тростниковый сахар, специи, что угодно. Если кофе хорошое – ничего лишнего ему не нужно, он сам в чашке раскроется полным вкусом, он будет сладким и с ягодным ароматом.

Главное, чтобы тебе нравился вкус твоего кофе в твоей чашке. Если тебе нравится – это твоя чашка, и никто не имеет права рассказывать тебе, что ты как-то неправильно его пьешь,

– отметил Шевченко.

"Единственное что – эспрессо нужно пить сразу. В течение минуты он "умирает". Идет дегазация, разрушаются кремы сверху на кофейном напитке и буквально через минуту получается уже не тот напиток, который тебе выдал бариста", – добавил соучредитель бренда Veterano Coffee.

Больше читайте в полной версии интервью: Соучредитель Veterano Coffee: Украинцы научились понимать, что завтра может и не быть