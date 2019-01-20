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      Как нынешний кризис в США и Великобритании повлияет на мировой порядок: объяснение эксперта

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      Мир – на пороге кризиса
      Мир – на пороге кризиса / 24 канал

      Процессы, которые сейчас происходят в США и Великобритании – это начало изменений в мировом порядке, которые повлияют и на политическую и экономическую ситуацию в мире. Вероятно, изменения наступят уже через 5-10 лет.

      Такое мнение 24 каналу высказал экономический эксперт Борис Кушнирук.

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      Он отметил: то, что наблюдаем в Великобритании, похоже на попытку Трампа в США закрыться стеной от движения мигрантов.

      В американских фильмах полно сюжетов, где такая стена имеет мистический характер: за стеной – хаос, а внутри все нормально, и из-за стены пытаются пробиться внутрь. То же самое хочет сделать и Великобритания: защититься от возможного хаоса, который будет в Европе. И она отгородится от Евросоюза тем, что будет от него независимой. И на острове она надеется пересидеть грядущий кризис и иметь большее влияние на ход событий,
      пояснил эксперт.

      По его мнению, мир уже находится в условиях глобального кризиса, который приближается и будет существенно влиять на ситуацию в мире. И это кризис не просто политических амбиций, он связан с изменением технологического уклада и центров влияния

      Читайте также: Чрезвычайное положение в США: Трамп против демократов – кто кого?

      Он пояснил: весь 20 век основная борьба шла за углеводороды. Сейчас мир входит в новую эпоху, влияние углеводородов будет существенно сокращаться. Это приведет к исчезновению сотен тысяч рабочих мест. В странах, где получали огромные доходы от нефтедолларов, будут их терять. Соответственно, их влияние на мировую политику и военные возможности будет сокращаться, потому что не будет чем финансировать.

      Если смотреть с сегодня на завтра – не думаю, что мы увидим какие-то сногсшибательные изменения, связанные с евро и долларом. Но в долгосрочном измерении не исключаю, что и Шенгенская зона с единой валютой может прекратить свое существование. При этом возрастет влияние доллара. Он станет единой валютой, "куда можно будет побежать". А Европа будет зоной очень существенной турбулентности. Но это перспектива 5, 7, 10 лет. В зависимости от хода событий, и "черных лебедей" – неожиданных событий, которые определят турбулентности и кризисы,
      – спрогнозировал Кушнирук.

      За экономическими изменениями будут и существенные политические, заметил экономист. Установленный после Второй мировой войны мировой порядок уже фактически разрушается.

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      "Страны начинают делать, что им заблагорассудится. Саудовская Аравия – заманивает диссидента-журналиста в посольство и там убивает. Россия безнаказанно использует химическре и ядерное оружие, чтобы осуществлять операции за рубежом, захватывает наших моряков и отказывается признать их военнопленными. Вчера в США была новость номер один: Трамп отказался из-за "шатдауна" давать Пелоси (спикер Палаты представителей США – "24") государственный военный самолет для поездки в Брюссель и Афганистан. Такого никогда в истории США не было. И это составляющая турбулентности, которая возростает", – пояснил он.

      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости Украины Великобритания Новости США Бюджетный кризис в США
      Источник: 24 канал
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