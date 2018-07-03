Как обеспечить творцам достойную жизнь, или Проект будущего экономики социальной сферы
Привычными темами украинской блогосферы стали поиски путей обеспечения достаточного уровня финансирования социальной сферы (а значит, обеспечения достойного уровня жизни всем тем, кто в ней работает) и реформа (почти бесконечная!) налоговой системы. Пока положительными существенными результатами нельзя похвастаться.
На мой взгляд, есть один проект, который позволяет направить эти дискуссии "в одно русло". Речь идет о "процентной филантропии".
Реализация этого проекта позволит решить две самые болезненные проблемы: во-первых, увеличить финансирование учреждений социальной сферы (негосударственных в большей мере), во-вторых, сделать систему налогообложения более прозрачной и управляемой со стороны гражданского общества и, даже, каждого конкретного украинца.
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Перед тем, как непосредственно обратиться к рассмотрению механизма "процентной филантропии", хотел бы сделать общее небольшое введение в экономику социальной сферы.
Что такое экономика социальной сферы?
В последние десятилетия практически каждое государство столкнулось с проблемой дефицита средств на развитие учреждений культуры, образования, науки, здравоохранения, реализацию других социальных проектов.
Поиск решения этой проблемы в европейских странах начался сразу в нескольких направлениях: совершенствование налоговой политики и управления государственным бюджетом; развитие дополнительных источников финансирования (от создания специальных фондов до лотерей и азартных игр); внедрение экономических механизмов в деятельность самих социальных институций, реализация ими высокоприбыльных проектов, позволяющих финансировать дотационные проекты (например, активное развитие прикладных научных исследований, с направлением полученной от них прибыли на финансирование исследований фундаментальных).
Но, что и отличает европейскую культуру и социальную практику от многих других в мире, – параллельно началось формирование и активное развитие отдельной области знания, – экономики социальной сферы (с подразделами экономики культуры, науки, образования и т.д.). В настоящее время в рамках этого направления исследований осуществляется порядка 30% всех междисциплинарных социально-экономических исследований в странах ЕС.
Начало новой исследовательской области было положено работой Вильяма Баумоля и Вильяма Боуэна "Исполнительские искусства – экономическая дилемма" (1966 год). В ней авторы приходят к двум основополагающим выводам.
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Первый: экономическая эффективность культуры не зависит от научно-технического прогресса: если выдающееся музыкальное произведение написано композитором и может быть исполнено только шестью музыкантами в мире, то, какие бы не были новые научные открытия и технологические достижения, никто другой не сможет сочинить такое же произведение и вряд ли число исполняющих его увеличится до шестисот музыкантов.
Второй: в социальной сфере издержки производства растут быстрее, чем цены на конечный продукт.
В декабре 2002 года журнал Business Week в статье Дж. Бирне привел основные принципы "новой" филантропии, как особого экономического механизма социальной сферы. К ним автор отнес:
- возросшую амбициозность проектов "третьего сектора", их направленность на решение важнейших проблем в жизни общества;
- системный, стратегический характер социально-культурных проектов, охватывающих, как правило, сразу несколько направлений деятельности и сфер общественной жизни;
- изменение менеджмента социальных предприятий, более широкое применение им технологий и методов менеджмента производственных фирм, развитие маркетинга социальной сферы;
- глобализация социальных проектов (для примера, хотя бы, мировые туры артистов, распространение художественного контента в Интернете, различные творческие паблики и группы в сети и так далее);
- ориентированность на результат и требовательность к результатам;
- вовлеченность, непосредственное участие самих доноров в этой деятельности.
Все более широкое развитие сети социальных организаций, основанных на этих принципах, привело даже к новому понятию "филантрокапитализма". Активным сторонником этого понятия стал известный ученый и бизнес-консультант из Гарвардской школы бизнеса Майкл Портер.
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По мнению Грега Диза, из университета Дьюка, "филантрокапитализм" можно определить как "мобилизацию и использование частных ресурсов, включая деньги, время, социальный капитал и экспертные знания для улучшения мира, в котором мы живем, посредством деятельности организаций гражданского общества".
Именно в рамках теории экономики социального сектора первоначально в виде теоретической модели сформировался проект "процентной филантропии".
Процентная филантропия – будущее экономики социальной сферы
Когда говорится о "процентной филантропии", подразумевается, что определенная часть общественных доходов, являющаяся долей налоговых платежей граждан, непосредственно, по их воле, направляется, как государственным, так и негосударственным предприятиям социальной сферы. Законодательство ряда европейских стран, разработанных на основе этой модели, предоставляет налогоплательщику право самостоятельно или путем подачи заявления в налоговые органы перечислять часть уплачиваемой суммы (обычно от 0,5 до 2%) в пользу конкретной организации, имеющей право на получение такого рода пожертвований. Налоговая нагрузка на конкретного плательщика не уменьшается (НДФЛ как был 18%, так и остается), но он получает возможность указать конкретного получателя части взыскиваемого с него налога, а затем проконтролировать использование этих средств.
Для коммерческих же предприятий, участвующих в проекте, возможно, говорить о предоставлении налоговых льгот (например, снижение налогооблагаемой базы при налоге на прибыль или о снижении ставки налога на вывод капитала). Техническая часть работы по переводу средств получателю, учету внесенных платежей, выполняется налоговыми органами.
В этом проекте важным является то, что плательщик сам выбирает одну или несколько из организаций, указанных в специальном списке. Подобный список составляется либо государственными органами, либо по инициативе самих граждан, путем внесения своих предложений в открытый рейтинговый список на специальной электронной площадке.
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Также в специальном законе, регулирующем осуществление данного проекта, специально оговаривается набор инструментов, позволяющих гражданину или организации проследить использование перечисленных им средств, а также меры повышения открытости таких организаций гражданскому обществу.
В том случае, если налогоплательщик не смог или не пожелал выбрать конкретную организацию-получателя, то его средства направляются в специальный фонд, который будет формироваться именно за счет этих средств, а их распределение будет осуществляться на условиях предоставления грантов, стипендий и субсидий. В этом случае, налогоплательщик теряет возможность непосредственно отслеживать движение своих средств и их использование, ему будет предоставлена лишь возможность влиять на деятельность этого фонда и знакомиться с его деятельностью.
Для тех же налогоплательщиков, кто не желает вообще участвовать в финансировании социальной сферы, все остается по-прежнему, их налоги будут зачисляться в полном объеме в бюджет и распределяться министерством финансов, на основе закона Верховной Рады о бюджете.
Хочу обратить внимание на то, что результаты "процентной филантропии" будут определяться тем, насколько будет понятной и удобной для людей схема ее реализации и насколько реальными окажутся их возможности воздействия на деятельность организаций-получателей. Добиться же этого можно только при широком использовании информационных технологий и создания соответствующих площадок (вот Вам и выход на идею "электронного правительства"!).
Еще одним важным моментом выступает то, что применение "процентной филантропии" (я бы, все-таки, предложил более уместный термин "налоговая филантропия") не снижает объема бюджетного финансирования социальной сферы, даже тех организаций, которые вошли в число ее получателей. Иначе, мы получаем хорошую "лазейку" для нашей власти, вообще отказаться от финансирования социальных предприятий.
Также необходимо предусмотреть и положение о том, что получение средств "налоговой филантропии" не препятствует организации возможности получить и другие виды пожертвований, а также дополнительное бюджетное финансирование.
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Где реализован проект?
В настоящее время "процентная филантропия" реализуется уже в нескольких странах Европы.
В Венгрии, первой стране, внедрившей новый механизм, "Закон об 1%" был принят в декабре 1996 года. Согласно ему, граждане – плательщики НДФЛ, получили право перечисления 1% суммы налога, указанным ими бюджетным или некоммерческим организациям. Первым результатом стала многократная активизация деятельности НКО, стремящихся привлечь к себе внимание граждан и убедить их перечислить соответствующие средства. В настоящее время список организаций-получателей насчитывает уже более 30 тысяч учреждений и НКО. Если, в 1997 году, только 8% венгров использовали эту возможность, то в 2005 году их доля увеличилась до 35%, а в 2016 году – до 78%.
Рост поступлений от 1%-ных отчислений и частных пожертвований в Венгрии (1997–2003 гг., в млн евро) Источник: (Gerencsér, Oprics (2007)).
В Литве объем средств, направляемых гражданином на "налоговую филантропию", составляет 2% суммы подоходного налога. Литовское законодательство не ограничивает число получателей, но налогоплательщику приходится детально обосновать свой выбор организаций-получателей.
Польша ввела 1% систему, в 2004 году в Литве введен налог 2% . В Румынии законопроект "об 1%" вступил в силу с 2005 года, как уведомляют в Europian Parliament.
В Италии, с 2006 года, налоговое законодательство подходит к «налоговой филантропии» более обобщенно: гражданам позволено определять не конкретные организации-получатели 0,5% их НДФЛ, а возможные направления поддержки: некоммерческие организации социальной направленности, университеты, организации культуры , музеи, библиотеки, центры социальной и психологической помощи, исследования молодых ученых, персональная поддержка талантливых людей и ряд других.
В Украине, с 2006 года, Центром филантропии Украины ведется лоббирование внедрения "процентной филантропии" в стране. Проект этой организации предусматривает возможность каждого украинца передать 2% уплаченного им НДФЛ на финансирование деятельности некоммерческих организаций. Однако, закон до настоящего времени не вынесен на широкое обсуждение и, тем более, на рассмотрение Верховной Рады.
В заключение, отметим, что "налоговая филантропия" порождает множество социальных, экономических и политических эффектов, важнейшими из которых являются:
- предоставление гражданам реальной возможности участвовать в администрировании своих налогов, что повышает уровень их доверия к власти;
- возрастание финансовой грамотности населения;
- постепенное увеличение денежной базы организаций социальной сферы;
- повышение активности гражданского общества и его влияния на принимаемые решения;
- развитие культуры благотворительности в украинском обществе.
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