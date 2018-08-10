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Как облегчить симптомы ПМС: советы

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Как облегчить симптомы ПМС
Как облегчить симптомы ПМС / materinstvo.ru

Для некоторых женщин предменструальный синдром может быть большой проблемой. Поэтому стоит знать, как облегчить неприятные симптомы.

Об этом рассказала эндокринолог Марина Берковская, сообщает Оbozrevatel.

Предменструальный синдром (ПМС) у женщин, который появляется перед началом менструального цикла, может провоцировать отеки, тревожно-депрессивные расстройства, бессонницу и боль в низу живота.

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Но в большинстве случаев женщины могут помочь себе самостоятельно.

1. Питайтесь регулярно. Уберите простые углеводы из рациона питания в эти дни, ограничьте потребление соли и кофе. Стоит больше кушать белка, правильные жиры и не есть вечером углеводы.

2. Также рекомендуют занять себя чем-то приятным – сходить в салон красоты, на йогу, на шопинг, массаж или шоколадное обертывание.

3. Кроме обезболивающих могут помочь такие добавки к пище:

  1. магний 200-400 мг 3 раза в день;
  2. кальций – 500 мг 2 раза в день после еды;
  3. витамин В6, лучше в форме пиридоксаль-5-фосфата – 50-100 мг в сутки;
  4. витамин Е – 400 МЕ в сутки (натуральный);
  5. витекс – 20-40 мг в сутки.

Также медики иногда выписывают калийсберегающие мочегонные препараты.

Что такое предменструальный синдром? Это сложный циклический комплекс, который возникает у некоторых женщин детородного возраста в лютеиновую фазу менструального цикла или в дни, непосредственно предшествующие менструации (за 2-10 дней до нее).

ПМС характеризуется психоэмоциональными, вегетососудистыми и обменно-эндокринными нарушениями, негативно сказывается на привычном для женщины образе жизни и ухудшает ее качество.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровая жизнь Здоровье Советы Лечение Женское здоровье
Источник: 24 Канал
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