Как обнаружить болезнь Паркинсона на ранних стадиях

Ученые из Южной Кореи пришли к выводу, что болезнь Паркинсона можно обнаружить по состоянию глаз.

В исследовании ученые изучили данные 49 человек, средний возраст которых составил 69 лет, пишет журнал Neurology.

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У них диагностировали болезнь Паркинсона, однако они еще не начали ее лечить. Эти данные сравнили с 54 здоровыми людьми того же возраста.



Болезнь Паркинсона можно обнаружить по состоянию глаз



Болезнь Паркинсона можно заметить на ранних этапах по тому, как истончается сетчатка. Все потому, что при ней погибают нейроны, которые производят дофамин – важный гормон, который отвечает в том числе за мышечную активность.



При болезни Паркинсона при гибели дофаминовых нейронов сетчатка глаза пациента становится тоньше.



Ученые установили, что чем тоньше сетчатка, тем серьезнее заболевание. Это означает, что в будущем неврологи смогут выявлять это заболевание простым сканированием сетчатки.



При болезни Паркинсона сетчатка глаза истончается



Стоит отметить, что для подтверждения полученных результатов необходимы более масштабные эксперименты.

Что такое болезнь Паркинсона?Это медленное прогрессивное заболевания дегенеративного характера, характеризующееся избирательным поражением нейронов головного мозга. Клинически оно проявляется двигательными расстройствами: гипокинезией (недостаточной двигательной активностью, ограничением движений), ригидностью и тремором, возникающим в покое.