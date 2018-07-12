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Как обувь влияет на физические способности детей: неожиданные факты

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Как обувь влияет на физические способности детей
Как обувь влияет на физические способности детей / ocabonneville.fr

Подростки, которые не носили обувь в детстве, показали лучшие результаты в тестах на равновесие.

О такой закономерности заявили ученые из Йенского университета в Германии. Их исследование опубликовано в журнале Frontiers in Pediatrics.

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Ученые провели сравнительный анализ среди 810 детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет: из них 425 детей, которые росли босиком (Южная Африка), и 385 носили обувь на протяжении взросления (Германия).

Дети первой группы показали лучшие результаты в тестах на равновесие и прыжках в длину.

Рости босоніж – корисно

Расти босиком – полезно

А вот в спринте лучшие результаты показала группа, которая привыкла ходить в обуви.

В Южной Африке тест по спринту проходил на открытом пространстве, менялась и погода, и поверхность почвы. В то же время немецкие дети бегали в спортивном зале, где пол специально приспособлен для бега. Тип подошвы также имеет значение. Южноафриканские ученики бежали в школьной обуви, тогда как немецкие – в кроссовках,
– добавил профессор Астрид Зах.

И несмотря на это профессор отметил, что активность детей без обуви может улучшить их физические способности, и это окажет немалое влияние на развитие ребенка.

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Теги: Здоровье Дети
Источник: 24 Канал
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