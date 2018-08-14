Как объяснить тысячам погибших бойцов на Донбассе, что мы тут все "вне политики"?

Ну и что, что Марченко – жена Медведчука? Ее же любят тысячи украинцев. Поди все мужское население забитых сел нашей страны представляет ее во время... ну вы поняли. Танцы вне политики.

Ну и что, что Усик сказал, что Крым – это Крым, а мы с россией братские народы. Он нашу страну прославляет. Наш флаг и гимн в Москве. Ну, правда крикнул человек "Батя в здании", а не "Слава Украине". Ну то такое. Спорт же вне политики.

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Ну выступает Дорн, Монатик и прочие "звезды" на роисе. У них там поклонники. Они украинскую культуру продвигают. Они вон даже на всяких премиях россиянских выигрывают. Молодцы. Искусство (или как это назвать?) вне политики.

Та все, ребята, вне политики. Только как это рассказать тысячам погибших пацанов и девчонок? Они ж могли сидеть дома "вне политики". Но почему-то пошли воевать. И погибли. А, я знаю. Это все из-за политиков. Они не смогли договориться и все такое, Порох богатеет на войне. И шо там еще?

Как объяснить родителям 15-летней девочки из Торецка, которую изрешетила российская мина, что мы тут все вне политики? Мина, может, тоже была вне политики?

Наверно, у меня обостренная ненависть ко всему русскому из за постоянный командировок на Донбасс. Может. Но я советую всем туда съездить, чтоб понять – нет никакой политики. Есть война с соседним государством. И надо давно уже было определиться – с кем ты.

Автор: Евгений Назаренко

Напомним, участие жены кума российского президента Владимира Путина в шоу "Танцы со звездами" на "1+1" вызвало бешеное возмущение. Журналисты ТСН написали открытое письмо, где публично выразили несогласие с решениемруководства относительно участия Марченко.