Как оценки подавляют психику детей

Все дети проходят через школьный этап, и его влияние на будущие убеждения человека очень велико. Оценки, которые дети получают в школе, могут негативно сказываться на их психике во взрослой жизни.

С самого детства дети выполняют указания старших, которые являются для них авторитетом. Но несмотря на это в детстве все переполнены стремлениями и целями, которых обещают себе достичь и выполнить во взрослой жизни, передает "Украина".

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Но в школьные годы дети переносят множество переживаний и лишений, с которыми не все потом могут справиться уже во взрослой жизни. И одной из причин могут быть именно оценки, которые ребенок получал в школе.

Очевидно, что дети воспринимают плохую оценку как наказание. По мнению специалистов, такой своеобразный психологический способ ученик воспринимает не как оценку собственных знаний, а как оценку самого себя. Школьники убеждены, что получить "тройку" или "двойку" – это позор, они чувствуют себя подавленно.

Поэтому в последние десятилетия в прогрессивных странах все чаще отказываются от системы оценивания в младших классах. Здесь такую ​​систему начинают вводить только ближе к окончанию школы, поскольку оценка может стать настоящим оружием, которое ранит ребенка не хуже физической боли.

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