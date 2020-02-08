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      Как одессит обокрал банк более чем на миллион гривен

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      Киберполиции задержала одессита, который ограбил банк на миллион гривен / unpp.com.ua

      Житель Одессы разработал преступную банковскую схему. Ему удалось вывести из банка более миллиона гривен. Киберполиция разоблачила и задержала преступника.

      О махинациях, которые позволили мужчине украсть крупную сумму денег, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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      Правоохранители установили, что житель Одессы зарегистрировал юридическое лицо, открыл счет и получил банковскую карточку. Его фирма якобы реализовывала товары по всему миру.

      Ему на счет поступили деньги от предприятия-нерезидента за якобы уплату товаров. Далее фигурант дела через сеть оформил "возврат товара".

      Пока банк проводил возвращение транзакции, мужчина из нескольких банкоматов снял более миллиона гривен, которые принадлежали банку,
      – сообщает МВД.

      Злоумышленнику объявили о подозрении. Ему грозит тюремное заключение до 12 лет.

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      1992
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Деньги Банки Министерство внутренних дел Новости Одессы Полиция Новости Украины
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