Как одессит обокрал банк более чем на миллион гривен

Житель Одессы разработал преступную банковскую схему. Ему удалось вывести из банка более миллиона гривен. Киберполиция разоблачила и задержала преступника.

О махинациях, которые позволили мужчине украсть крупную сумму денег, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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Правоохранители установили, что житель Одессы зарегистрировал юридическое лицо, открыл счет и получил банковскую карточку. Его фирма якобы реализовывала товары по всему миру.

Ему на счет поступили деньги от предприятия-нерезидента за якобы уплату товаров. Далее фигурант дела через сеть оформил "возврат товара".

Пока банк проводил возвращение транзакции, мужчина из нескольких банкоматов снял более миллиона гривен, которые принадлежали банку,

– сообщает МВД.

Злоумышленнику объявили о подозрении. Ему грозит тюремное заключение до 12 лет.