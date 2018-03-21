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Как одесситы мечтали о мэрии будущего, а получили мэра под подозрением.

ЦРУ 58 Читати новину українською

Геннадий Труханов – мэр Одессы – главный фигурант коррупционного дела, которое ведут детективы Национального антикоррупционного бюро. Ему инкриминируют незаконное завладение имуществом во время покупки одесским горсоветом помещения бывшего завода "Краян".

Труханова обвиняют в краже денег из городского бюджета. А это – десятки миллионов гривен. Дело "Краяна" уже больше года на слуху. Но только сейчас НАБУ и САП решились напрямую предъявить подозрение Труханову в том, что он действовал противозаконно, согласовывая покупку "Краяна" за бюджетные 185 миллионов.

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Но в зале суда он все обвинения отвергал. Более того. В зале суда он прибегнул ко лжи. Господин Труханов мог бы сказать, что он ошибся, не имея преступного намерения, но нет – он утверждает, что решение было правильным и все хорошо.

"Краян" – бывший государственный завод, здесь делали подъемные кран. Предприятие – банкрот с 2005 года. В 2015 его оценили в 60 миллионов гривен и выставили на продажу.

Но в ходе аукциона цена пошла на снижение . Главным игроком тогда выступила литовская компания UAB Naster". "Литовцы" выкупили комплекс всего за 11 миллионов гривен, поделили его пополам. Половину продали одесской фирме "Элит Девелопмент". Но уже за 11 с половиной миллионов.

Пройдет всего несколько месяцев и это самое помещение пожелает купить Одесский городской совет, но уже в шестнадцать раз дороже – за 185 миллионов гривен.

19 октября 2016 года была внеочередная сессия Одесского городского совета. Депутатов созвали срочно – на повестке дня очень важные решения! Одно из них – покупка здания под новые офисы для подразделений мэрии. Цена вопроса – всего 185 миллионов гривен.

Еще на сессии горсовета в 2016 году я выступала до момента голосования, и напоминала своим коллегам, что есть производства по "Брокбизнесконсалт" – это предприятие, которое делало оценку, сама эта сделка носит сомнительный характер,
– сказала депутат Одесского городского совета Анна Позднякова.

Сколько на самом деле одесские чиновники наварили на покупке "Краяна", и какие схемы еще до сих пор не попали в фокус детективов НАБУ – смотрите в расследовании ЦРУ.

Теги: Новости политики Новости Украины Новости Одессы Расследования Коррупция Геннадий Труханов ЦРУ
Источник: 24 Канал
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