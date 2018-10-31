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      Как одеть ребенка на Хэллоуин 2018: примеры звездных малышей

      47 Читати новину українською
      Лео – сын Кьяры Ферраньи и Fedez
      Лео – сын Кьяры Ферраньи и Fedez / Instagram

      Ночь с 31 октября на 1 ноября в древности считалась самой страшной в году. Однако современный праздник Хэллоуин ежегодно набирает все больше популярности в разных странах. Так, если Вы не отмечаете Хэллоуин, всегда интересно пойти на яркую костюмированную вечеринку даже с детьми.

      Есть множество вариантов, как можно одеть малышей на Хэллоуин. Предлагаем посмотреть, какие костюмы выбрали некоторые знаменитости для своих деток.

      Читайте также: Тыква на Хэллоуин 2018: оригинальные идеи для незабываемого праздника

      Популярная в мире итальянская блогер Кьяра Ферраньи воспитывает 7-месячного сына Лео, которого родила от известного рэпера Fedez.

      Конечно, звезда не обойдет возможность интересно отпраздновать Хэллоуин 2018. В этом году она привлекла и ребенка, подготовив два образа.

      Утром Ферраньи одела Лео в голубого дракона с рожками и хвостом. А с мужем они подготовили костюмы охотников за привидениями.


      Кьяра Ферраньи с сыном Лео и мужем


      Лео


      Лео

      Позже Кьяра продемонстрировали второй образ мальчика. Так, Лео превратился в Дракулу, одев забавный костюм с изображением летучих мышей и с жуткой соской в виде зубов вампира.

      Рэпер Fedez примерил образ Бэтмена, а Кьяра – его напарника Робина. К празднованию супруги привлекли даже свою собаку в плаще Супермена.


      Кьяра Ферраньи с сыном Лео и мужем


      Кьяра Ферраньи с сыном Лео и мужем


      Сын Кьяры Ферраньи 


      Кьяра Ферраньи с сыном Лео

      Нежный и оригинальным образ подобрала звезда социальных сетей Кайли Дженнер для своей дочери Сторми. Девочка на Хэллоуин стала бабочкой, аналогичный костюм надела и Кайли.
      Дочь Кайли Дженнер Сторми


      Кайли с дочкой

      Все фото – Instagram

      Теги: LifeStyle Хэллоуин Дети и несовершеннолетние Звездные мамы
      Источник: 24 Канал
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