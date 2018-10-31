Как одеть ребенка на Хэллоуин 2018: примеры звездных малышей
Ночь с 31 октября на 1 ноября в древности считалась самой страшной в году. Однако современный праздник Хэллоуин ежегодно набирает все больше популярности в разных странах. Так, если Вы не отмечаете Хэллоуин, всегда интересно пойти на яркую костюмированную вечеринку даже с детьми.
Есть множество вариантов, как можно одеть малышей на Хэллоуин. Предлагаем посмотреть, какие костюмы выбрали некоторые знаменитости для своих деток.
Читайте также: Тыква на Хэллоуин 2018: оригинальные идеи для незабываемого праздника
Популярная в мире итальянская блогер Кьяра Ферраньи воспитывает 7-месячного сына Лео, которого родила от известного рэпера Fedez.
Конечно, звезда не обойдет возможность интересно отпраздновать Хэллоуин 2018. В этом году она привлекла и ребенка, подготовив два образа.
Утром Ферраньи одела Лео в голубого дракона с рожками и хвостом. А с мужем они подготовили костюмы охотников за привидениями.
Кьяра Ферраньи с сыном Лео и мужем
Лео
Лео
Позже Кьяра продемонстрировали второй образ мальчика. Так, Лео превратился в Дракулу, одев забавный костюм с изображением летучих мышей и с жуткой соской в виде зубов вампира.
Рэпер Fedez примерил образ Бэтмена, а Кьяра – его напарника Робина. К празднованию супруги привлекли даже свою собаку в плаще Супермена.
Кьяра Ферраньи с сыном Лео и мужем
Кьяра Ферраньи с сыном Лео и мужем
Сын Кьяры Ферраньи
Кьяра Ферраньи с сыном Лео
Нежный и оригинальным образ подобрала звезда социальных сетей Кайли Дженнер для своей дочери Сторми. Девочка на Хэллоуин стала бабочкой, аналогичный костюм надела и Кайли.
Дочь Кайли Дженнер Сторми
Кайли с дочкой
Все фото – Instagram