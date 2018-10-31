Как одеть ребенка на Хэллоуин 2018: примеры звездных малышей

Ночь с 31 октября на 1 ноября в древности считалась самой страшной в году. Однако современный праздник Хэллоуин ежегодно набирает все больше популярности в разных странах. Так, если Вы не отмечаете Хэллоуин, всегда интересно пойти на яркую костюмированную вечеринку даже с детьми.

Есть множество вариантов, как можно одеть малышей на Хэллоуин. Предлагаем посмотреть, какие костюмы выбрали некоторые знаменитости для своих деток.

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Популярная в мире итальянская блогер Кьяра Ферраньи воспитывает 7-месячного сына Лео, которого родила от известного рэпера Fedez.

Конечно, звезда не обойдет возможность интересно отпраздновать Хэллоуин 2018. В этом году она привлекла и ребенка, подготовив два образа.

Утром Ферраньи одела Лео в голубого дракона с рожками и хвостом. А с мужем они подготовили костюмы охотников за привидениями.



Кьяра Ферраньи с сыном Лео и мужем



Лео



Лео

Позже Кьяра продемонстрировали второй образ мальчика. Так, Лео превратился в Дракулу, одев забавный костюм с изображением летучих мышей и с жуткой соской в виде зубов вампира.

Рэпер Fedez примерил образ Бэтмена, а Кьяра – его напарника Робина. К празднованию супруги привлекли даже свою собаку в плаще Супермена.



Кьяра Ферраньи с сыном Лео и мужем



Кьяра Ферраньи с сыном Лео и мужем



Сын Кьяры Ферраньи



Кьяра Ферраньи с сыном Лео

Нежный и оригинальным образ подобрала звезда социальных сетей Кайли Дженнер для своей дочери Сторми. Девочка на Хэллоуин стала бабочкой, аналогичный костюм надела и Кайли.

Дочь Кайли Дженнер Сторми



Кайли с дочкой

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