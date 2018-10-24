Для оформления субсидии в Украине не обязательно лично приходить на прием. Это можно сделать на сайте Министерства социальной политики, по почте и, конечно, на личном приеме.

Об этом рассказал министр социальной политики Андрей Рева, сообщает "РБК-Украина".

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"У нас есть возможности, чтобы люди подавали документы на субсидию. Это может быть личный прием в управлении социальной защиты населения, это может быть подача электронного заявления и декларации через сайт Министерства социальной политики. И человек может прислать заявление и декларацию по почте, это тоже вариант, с которым он может обратиться, подписав все необходимые документы", – объяснил Рева.

К слову, с 1 января 2019 года в Украине заработает механизм полной монетизации субсидий.