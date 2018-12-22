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      Как оказать первую помощь при обморожении и переохлаждении: объяснение Супрун

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      Как оказывать первую помощь при переохлаждении
      Как оказывать первую помощь при переохлаждении / Фото из открытых источников

      Зима принесла в Украину снегопады, метели и морозную погоду. В это время следует быть особенно осторожным, ведь резкое похолодание способствует переохлаждению организма и обморожению частей тела человека.

      Об этом сообщает и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в своем Facebook.

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      Ульяна Супрун
      "Если вы чувствуете дрожь, вялость, истощение, сонливость, нарушение речи и способности мыслить – это признаки переохлаждения. У детей их можно заметить, если кожа ярко-красная и холодная, а они сами очень вялые "

      Поэтому, глава МОЗ подчеркнула, что в случае появления таких признаков важно сразу предоставить человеку первую помощь.

      По ее словам, если температура тела выше 34 градусов, следует согреть человека в теплом помещении, дать поесть и выпить теплый безалкогольный напиток. Кроме того, при необходимости ему можно предложить обезболивающее.

      В то же время, если на человеке мокрая одежда, то ее надо снять и заменить  сухими вещами.

      via GIPHY

      Министр добавила, что если температура тела опустилась ниже 34 градусов, необходимо вызвать скорую помощь, чтобы госпитализировать пострадавшего. До ее приезда важно наложить на пораженный участок тела ватно-марлевую или хлопчатобумажную повязку, которая позволит немного согреться.

      В любом случае при переохлаждении нельзя растирать кожу снегом и опускать пораженные конечности в горячую воду. Также опасно прикладывать их к батарее или обогревателю. Обмороженные участки нельзя двигать, особенно массировать.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Министерство здравоохранения Украины Суровые морозы Ульяна Супрун
      Источник: 24 Канал
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