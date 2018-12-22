Как оказать первую помощь при обморожении и переохлаждении: объяснение Супрун

Зима принесла в Украину снегопады, метели и морозную погоду. В это время следует быть особенно осторожным, ведь резкое похолодание способствует переохлаждению организма и обморожению частей тела человека.

Об этом сообщает и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в своем Facebook.

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Ульяна Супрун "Если вы чувствуете дрожь, вялость, истощение, сонливость, нарушение речи и способности мыслить – это признаки переохлаждения. У детей их можно заметить, если кожа ярко-красная и холодная, а они сами очень вялые "

Поэтому, глава МОЗ подчеркнула, что в случае появления таких признаков важно сразу предоставить человеку первую помощь.

По ее словам, если температура тела выше 34 градусов, следует согреть человека в теплом помещении, дать поесть и выпить теплый безалкогольный напиток. Кроме того, при необходимости ему можно предложить обезболивающее.

В то же время, если на человеке мокрая одежда, то ее надо снять и заменить сухими вещами.

Министр добавила, что если температура тела опустилась ниже 34 градусов, необходимо вызвать скорую помощь, чтобы госпитализировать пострадавшего. До ее приезда важно наложить на пораженный участок тела ватно-марлевую или хлопчатобумажную повязку, которая позволит немного согреться.

В любом случае при переохлаждении нельзя растирать кожу снегом и опускать пораженные конечности в горячую воду. Также опасно прикладывать их к батарее или обогревателю. Обмороженные участки нельзя двигать, особенно массировать.

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