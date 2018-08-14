Как Ольга Сумская выглядела в 21 год: архивное фото
Украинская актриса Ольга Сумская засветила архивное фото. Звезда показала, как она выглядела в 21 год.
Кажется, время никак не влияет на Ольгу Сумскую. Знаменитая актриса выглядит роскошно в 51 год, демонстрируя природную красоту и стройную фигуру, что активно освещает в сети.
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Вероятно, на днях на Ольгу Сумскую нахлынула ностальгия по прошлому, ведь в блоге артистки появилось архивное фото со старшей сестрой Натальей. Знаменитости позировали перед камерой в возрасте 21 и 31 лет.
1987... Сестры Сумские, – лаконично написала Ольга Сумская.
Источник: 24 Канал
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