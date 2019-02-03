11:10
3 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЗУРАБ АЛАСАНИЯ АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Заоблачные рейтинги РФ. Почему россияне сбивают беспилотники
      Вєсті Кремля
      18:17, 2 февраля
      Вести.UA. Жир: Путинская птичка в кокошнике. Бессмысленные советы Азарова
      Вєсті.UA
      19:09, 2 февраля
      Афера, что ведет к ФБР: куда на самом деле тратят миллионы из коммунальных платежек днепрян
      ЦРУ
      09:00, 1 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить всё: Советский мужчина
      Згадати все
      22:56, 1 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Психология
      ЗУРАБ АЛАСАНИЯ АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Как омолодить мозг в любом возрасте

      75 Читати новину українською
      Аэробные упражнения помогут мозгу в любом возрасте
      Аэробные упражнения помогут мозгу в любом возрасте / popsugar.com.au

      Американские неврологи и нейробиологи из Колумбийского университета разработали систему упражнений, чтобы сохранить остроту ума и быстрее выполнять повседневные дела.

      В исследовании приняли участие 132 человека в возрасте от 20 до 67 лет, среди добровольцев не было курящих и никто из них на момент начала исследования не страдал от когнитивных нарушений, таких как аномальное снижение памяти или умственной работоспособности, пишет Nature.

      Читайте также: Назвали одну из основных причин психических расстройств

      Также участники исследования не были профессиональными спортсменами или людьми, которые регулярно посвящали спортивным упражнениям большое количество времени до начала эксперимента.

      Во время эксперимента ученые разделили добровольцев разного возраста и пола на две группы.

      Первая группа людей должна выполнять аэробные упражнения – на беговой дорожке и велотренажере. Другая группа занималась растяжкой и упражнениями на так называемые мышцы кора, отвечающие за стабилизацию таза, бедер и позвоночника.

      via GIPHY

      Результаты показали, что аэробные нагрузки (упражнения низкой интенсивности) значительно улучшили когнитивные навыки участников. Все члены экспериментальной группы набрали значительно больше баллов в соответствующих тестах по сравнению с контрольной группой испытуемых.

      В среднем участники обеих групп благодаря физическим упражнениям стали лучше выполняли тесты на когнитивные способности. Однако, у тех, кто занимался аэробикой, разница между началом и завершением эксперимента оказалась примерно вдвое больше, чем у тех, кто делал растяжку.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Психология
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 2 февраля: Россия и США выходят из ракетного договора, весть от пленных моряков
      сегодня , 09:03 Главные новости 2 февраля: Россия и США выходят из ракетного договора, весть от пленных моряков
      469
      На каком языке должны говорить политики
      сегодня , 08:40 На каком языке должны говорить политики
      Олександр Гаврутенко 545
      Громадська активістка дає нове життя історичним дверям
      2 февраля , 22:00 Громадська активістка дає нове життя історичним дверям
      Ukrainer 625
      Нуб или профи: поймете ли вы геймера – тест
      2 февраля , 20:03 Нуб или профи: поймете ли вы геймера – тест
      709
      "Медмашини вже не було – вона підірвалася": медик чесно розповіла про роботу на фронті
      2 февраля , 19:00 "Медмашини вже не було – вона підірвалася": медик чесно розповіла про роботу на фронті
      Віталій Дейнега 227
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Прогноз погоды на 21 июня: в Украину возвращаются дожди
       21 июня 2017 , 06:30
      Какие главные козыри Порошенко использует до выборов: ответ эксперта
       28 января , 21:01
      Volvo Trucks представила беспилотный электрогрузовик Vera
       13 сентября 2018 , 19:20
      Главные новости футбола 26 октября: Эспаньол не смог возглавить таблицу Ла Лиги, Фонсека вошел в топ-30 тренеров
       27 октября 2018 , 07:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук