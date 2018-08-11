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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

"Как она посмела быть Элен Дедженерес": Фреймут рассказала о подробностях нового шоу "Оля"

14 Читати новину українською
Ольга Фреймут на съемках шоу "Оля"
Ольга Фреймут на съемках шоу "Оля" / Instagram

Шоу "Оля", которое стало первой в мире легальной адаптацией известного американского формата "Шоу Эллен Дедженерис", выйдет на телеэкраны 28 августа. Телеведущей проекта стала скандальная Ольга Фреймут.

Руководитель нового проекта "Оля" Олег Бондарчук и Ольга Фреймут рассказали подробности шоу в интервью изданию "КП".

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Олег Бондарчук отметил то, что проект построен на личности ведущей, которая должна быть неординарной и интересной.

По словам Оли Фреймут, программа будет строиться на ее собственных качествах.

Многие уже спрашивают: "Как она посмела быть Элен Дедженерес? Это же известная американка, на которую сейчас молится вся Америка!" Есть мнение, что Фреймут считают сумасшедшей, а Элен любят. Мы не будем пародировать Элен, она – неповторимая. Во мне тоже есть уникальные качества,
– отметила Фреймут.

 

На зйомках з @olegbodnarchuk @oliashow

Допис, поширений FreimutOlia (@freimutolia)

"У меня очень радикальные видения. Иногда действительно на грани шизофрении, нужно фильтровать. Однако Ван Гога также считали "варьятом", а сейчас от его картин сходят с ума", – добавила Оля.

Заметим, что в сети еще задолго до того, как стало известно о шоу, начали обсуждать "безумные" поступки Фреймут.

Я – сумасшедшая. Свободная у Бога. Это очень красивое слово. Я действительно вольна делать все, что хочу. Разве лучше быть штампом, стандартом, частью толпы? Все сумасшедшие имеют шанс остаться в истории. Хочется работать на вечность, а не на сейчас и теперь,
– прокомментировала Оля Фреймут.

Напомним, что в апреле Ольга Фреймут оказалась в центре громких скандалов. По словам нескольких украинцев, она появилась на работе тех, кто написал неприятные комментарии в ее сообщениях. На разборки Ольга Фреймут пришла со съемочной группой. Такое свое поведение знаменитость объяснила, что это часть ее нового шоу.

Теги: Скандал Ольга Фреймут LifeStyle
Источник: 24 Канал
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