Как онкобольная помогает другим победить рак: фото и видео с благотворительного концерта

В поддержку художницы Алены Воробьевой в Харькове состоялся благотворительный концерт. Женщина борется с онкологией и пытается помочь таким, как она. Ведь за средства, собранные с концерта, закупят оборудование для онкобольницы.

Алена Воробьева, которая борется с онкологией, организовала в Харькове десятки художественных акций. В шутку называет себя Золушкой, ведь теперь праздник создали для нее. Эта же болезнь 20 лет назад забрала ее мать.

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Страх и борьбу пережила и Наталья, которой дважды ставили диагноз рак, однако ей удалось его преодолеть. "Рак давно излечим. Здесь главное вовремя, правильно, с хорошими врачами и с максимальной поддержкой общества. А еще не закрываться, не идти в себя", - рассказала Наталья Яковлева.



Наталья, которая поборола рак

Концерт, который назвали "Родной", посетило полторы тысячи человек – онкологи, те, кто одолел рак, нынешние пациенты, волонтеры и неравнодушные горожане. Волонтер Татьяна Косолапова сообщила, что больным детям общество еще готово помогать, а вот взрослые пациенты оказываются в сложной ситуации.

Благотворительный концерт поддержали известные группы и писатель Сергей Жадан. "Сегодня ночью в Стамбуле написал новый стих. Сегодня его прочитаю. Это будет премьера", – заявил писатель Сергей Жадан.

Любовь и поддержка – именно это нужно онкобольным. Только тогда у них будет непоколебимая вера в выздоровление. Хоть международный день борьбы с онкологией 4 февраля, но для миллионов людей в Украине борьба не ограничивается сутками.

Впереди у Алены еще несколько операций, но с самого начала женщина решила бороться не только за себя. За средства от концерта приобретут медоборудование в онкоцентр.

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