Как определить болезни шейного отдела позвоночника: основные симптомы

Патологии позвоночника диагностируют у 80% населения, ими страдают не только люди зрелого возраста, но и дети. Из-за подобных патологий страдает шейный отдел.

Проблемы с шейным отделом проявляются как в виде симптомов со стороны позвоночника, так и признаками гипоксии (состояние, во время которого ткани и органы недостаточно насыщаются кислородом), пишет Likar.info.

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Со стороны позвоночника возникает болевой синдром в области шеи, сильный хруст при повороте головы и скованность движения при наклонах головы вперед и в сторону, попытках запрокинуть голову. При прогрессировании патологии болевые ощущения возникают, когда человек чихает и кашляет.

Гипоксия проявляется головными болями, приступами мигрени, головокружения, постоянной усталостью, снижением остроты зрения.

Причин подобных заболеваний позвоночника много. Нередко они возникают вследствие травм, наследственной предрасположенности, генетически обусловленных патологий.

Однако гораздо чаще поражения шейного отдела обусловлены образом жизни. В большей степени им подвержены люди, которые по роду деятельности долгое время проводят перед компьютером, за чтением, и тому подобное.

Подобные болезни часто встречаются у молодежи и людей трудоспособного возраста.

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